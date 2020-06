NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

The Lumineers es una banda estadounidense de folk rock formada en Denver, Colorado, en 2005. Sus integrantes fundadores son: Wesley Schultz (guitarra) y Jeremiah Fraites (batería).

Su álbum debut homónimo fue lanzado en Dualtone Records el 3 de abril de 2012, y alcanzó el número 8 en el Billboard 200.

En diciembre de 2012, su álbum de debut fue Disco de Oro en los Estados Unidos, Canadá e Irlanda

El 5 de diciembre de 2012, The Lumineers fueron nominados a dos premios Grammy, a Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Americana. Ho Hey, uno de los éxitos del grupo, fue parte de la banda sonora de la película El lado bueno de las cosas (Silver Linings Playbook), nominada a 8 premios Oscar (2013).

Su canción Scotland es el tema principal de la nueva serie de la CW Reign, además de que otras de sus canciones como Flowers In Your Hair y Charlie Boy han sido incluidos en diversos capítulos de esta misma serie. En 2013, su sencillo Gale Song musicalizó la secuencia de créditos de la segunda entrega de la saga cinematográfica Los Juegos del Hambre (The Hunger Games).

En diciembre de 2011, lo que iba a ser el primer sencillo de la banda, Ho Hey, se usó en el final de temporada de Hart of Dixie, por lo que se empezó a hablar de la canción en los medios nacionales.

En enero de 2012, John Richards, el DJ del programa matutino de KEXP-FM en Seattle, descubrió Ho Hey en un montón de nuevos CD que había recibido, reprodujo dos veces seguidas al día durante una semana, y lo calificó como la mejor canción de 2012. WXPN Philadelphia/ NPR luego hizo un reportaje sobre la banda en su World Cafe: Next del programa.

La banda pasó por las grandes discográficas se ofrece a firmar un acuerdo con el sello independiente Dualtone Records ese mismo mes. El álbum fue licenciado a continuación, en términos similares a Dine Alone Records en Canadá, la inercia en Australia, y Decca Records para el resto del mundo.