VIDEO: Cocodrilo ingresa a una casa e intenta 'comerse' un cuadro

Un residente estadounidense compartió a través de redes sociales una inusual escena registrada en su hogar, cuando un cocodrilo ingresó a éste e intento comerse un cuadro decorativo.

Las imágenes fueron registradas durante el día 21 de mayo, en la ciudad de Venice, en Florida, EUA, por la cámara de seguridad de la residencia de Crawford B. Lewis, quien detalló a medios locales que recibió una alerta del sistema Ring durante las primeras horas de la mañana, avisándole que había alguien en la puerta principal.

Al revisar las imágenes de la cámara se percató de la presencia del enorme reptil, quien se interesó en un cuadro decorativo de una tortuga, el cual adornaba el porche.

En el video que más tarde fue compartido en redes sociales se aprecia al animal intentar alcanzar el cuadro con ayuda de un sillón.

Según comentó Lewis el animal se retiró tras no poder alcanzar el cuadro.

"Me alegro de no haberme levantado a las 5:30 am y abrir la puerta de mi casa", agregó.