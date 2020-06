Piden destitución de director de Cultura en Torreón

Por medio de una rueda de prensa se dio a conocer un documento firmado por 15 creadores laguneros y dirigido al alcalde de Torreón Jorge Zermeño, en el cual se solicita la destitución de Elías Agüero como director de Cultura de Torreón, entre los motivos se expone: despidos injustificados, retención de salarios, desvío de recursos y violación de Derechos Humanos, entre otros.

Entre los demandantes se encuentran Armando "Cuti" Martínez Morales, director de la Orquesta de Guitarra del Centro Cultural Pablo C Moreno y Carlos Padilla Muñoz exmaestro del Centro Cultural José R. Mijares, este último dio a conocer las supuestas irregularidades que se vivían dentro de la Dirección de Cultura, (antes Instituto Municipal de Cultura y Educación IMCE) desde que Elías Agüero tomó posesión del cargo, una de ellas fue el supuesto despido injustificado que Elías realizó a maestros (entre ellos el de él).

Para ello, Padilla mostró un documento que fue recibido en el despacho del alcalde el día 22 de mayo de 2019 en el que explican su inconformidad por los despidos "irregulares y "arbitrarios" que se realizaron en el Centro Cultural José R. Mijares y en el Centro Cultural de la Jabonera.

"Posteriormente nos aconsejaron que presentáramos una denuncia más formal en la contraloría", mencionó mostrando una copia recibida en auditoria el día 19 de julio de 2019.

Asimismo mencionó que él mismo fue víctima de un acto de extorsión por parte de Agüero, quien después de someterlo a exámenes para corroborar tuviera la capacidad de liderar el Centro Cultural José R Mijares, le advirtió que al ser el director le tendría que pasar la mitad de su sueldo a él, así que de 24 mil, quedaría un sueldo de 12 por un tiempo completo. Por lo que Padilla Muñoz se negó y aseguró que en ese momento fue amenazado por el director si éste decía algo.

"No acepté y le di la queja al licenciado Zermeño y él me dijo que iba hablar con él (Elías). Pero como Elías es traicionero, le dijo 'no se preocupe ya hablé con él y quedamos de que no iba a ser el director sino que iba a dar clases de oratoria', y era una mentira porque esas clases ya desde hace un ocho años las tenía. Me empezó a tomar represalias laborales".

Cuestionado de que si tenía testigos de lo anterior, Padilla comentó que sí, que tenía "tres, uno era mi hermano, que murió en noviembre del año pasado, el otro es Edgar García Martínez no se si vaya querer declarar y Martha Rosales".

Por otro lado, mencionó que en febrero de este año metió una queja a la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila y mostró el acta circunstanciada de recepción de queja, así como también una denuncia a la Fiscalía General del Estado de Coahuila Laguna I interpuesta el pasado 5 de febrero del 2020 a nombre de Carlos Padilla Muñoz contra Elías Agüero Díaz Duran por los delitos de extorsión agravada, daños y perjuicios, abuso de poder, amenazas y ejercicio indebido de la función publica.

Informó que por lo anterior, Agüero Díaz fue citado en marzo para que respondiera por los hechos y no acudió. Por ello, dijo, lo volverán a citar y si no acude de nuevo "van a consignar el asunto a un juez de control y el juez dictará una sentencia que puede ser detención".

"ES UN BERRINCHE"

El director de cultura Elías Agüero dio su versión de los hechos y rechazó rotundamente los señalamientos de los que ha sido objeto por parte del maestro Carlos Padilla al que desmintió al señalar que jamás le pidió la mitad de su sueldo cuando fue propuesto como candidato a ocupar la dirección del Centro Cultural R Mijares.

"Es cierto que el alcalde me pidió que lo entrevistara y platiqué con él, así como con él, platiqué con otras dos personas, ese puesto tenía un sueldo de 29 mil pesos, así lo recibimos en el 2018, mi intención era equipararlo con los sueldos de las otras direcciones de los centros culturales que iban a oscilar entre 11 a 13 mil pesos como terminó en alguno punto ganando Francisco Zamora y en promedio lo que ganan las demás direcciones. Cuando yo lo cito platicamos en la plaza mayor, no había nadie más ahí, y me hizo llegar un proyecto y yo le comenté que ese sueldo no era el sueldo real, debido a que se iba a modificar porque estaba muy alto. Eso fue en el 2018 junio, julio por ahí".

Agüero relató que en el 2019, Padilla se comenzó a quejar por no querer acoplarse a un cambio de formato en la entrega de proyectos que los maestros tenían que hacer llegar a la dirección, los cuales deberían estar elaborados con más formalidad y con evidentes bases pedagógicas, para esto, comentó Elías, se les impartió un curso para que adquieran las habilidades necesarias que les ayudarán a realizar la planeación de sus clases. "El maestro Carlos Padilla nunca entregó nada y a mí me habló para amenazarme".

El director concluye entonces que Carlos Padilla simplemente "quería un puesto para el cual no estaba debidamente capacitado". Por lo cuál, dijo, la carta que envió al alcalde Zermeño está llena de difamación y de mentiras, por lo que al principió, confesó, sí pensaba demandar.

Sobre la queja de Armando "Cuti" Martínez Morales concluyó que se trataba solo de "un berriche". "A mí se me hace particularmente que Cuti habla en plural. Nosotros tenemos a la platilla de maestros a 28, de la escuela de danza son 9 maestros". Y hasta el momento, solamente él, manifestó Elías, es el único que se ha quejado.

También Agüero comentó que es precisamente Armando Martínez, el único maestro que cobra 500 pesos por hora "porque el dijo que si no no trabajaba, porque el era el director de la orquesta (de guitarras)". Frente a esto, el director cuestionó la calidad de sus clases pues aseguró que "la orquesta que lleva dos años y medio trabajando y tiene un repertorio de 5 canciones". Además de la negación del maestro de guitarra por presentar su trabajo en lugares públicos.

Ahorita, dijo Elías, se vive una situación inédita (por la pandemia) en donde se cubren otras necesidades. Y del por qué no se les ha pagado ya depende más bien de tesorería y del nuevo protocolo y las exigencias de parte de la Dirección de Servicios Administrativos.

Por último dijo "uno, a mí me han citado en contraloría y he contestado a los infundios de Carlos Padilla, dos, Derechos Humanos me citó me hizo una queja por escrito y la contestamos, de esa ya fue hace un par de meses y del ministerio público yo no he recibido ningún citatorio".

"El que nada debe nada teme, todo está comprobado", finalizó.