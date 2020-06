Vandalizan abortistas iglesia en Xalapa, Veracruz

Una de las iglesias más antiguas de la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz, amaneció con pintas a favor del aborto y con amenazas de ser incendiada.

En pleno centro histórico de la ciudad, la iglesia de San José amaneció con mensajes en sus paredes con leyendas desde "Aborto legal", "No a la obediencia", así como "Aborten", "La policía no me cuida, nos viola".

El párroco José Juan Sánchez Jácome calificó el hecho como cobarde de grupos que actúan en la oscuridad y con violencia. "Duele tanto porque es la Casa de Dios y de los hermanos. Pero seguiremos hablando a la luz del día para defender la vida y la familia", dijo en sus redes sociales.

El religioso aseguró que mantendrán su postura siempre en contra del aborto y de los políticos que traicionan los valores del pueblo ensuciándose las manos con sangre inocente.

La Iglesia de San José es la más antigua de Xalapa. Inició su construcción en 1535 y concluyó en 1770. La edificación de este templo inició en la primera época del virreinato, pero no fue sino hasta el siglo XVIII cuando se levantó el templo como actualmente se conoce.

Las pintas ocurren luego que el pleno del Congreso de Veracruz aprobó reformas al Código Civil para legalizar el concubinato entre personas, sin distinción de sexo y con los derechos inherentes al matrimonio.

Aunque los diputados de Morena y sus aliados cedieron a las presiones de grupos conservadores y dejaron fuera incluir el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí legalizaron -con 35 votos a favor, 14 en contra y cero en abstención- el concubinato como la unión de "hecho" de dos personas, sin especificar género o sexo.