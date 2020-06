Tras controversia, ofrece López-Gatell disculpa a senadora panista

Este lunes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ofreció una disculpa pública a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, "si es que la ofendió", durante su comparecencia ante la Cámara de Senadores el miércoles pasado.

"Le pido una disculpa si le ofendí, créame que no fue mi intención, pero desde luego el planteamiento que usted hace me ayuda a identificar en qué manera podría ser más efectivo en el futuro, para no ofender a nadie más", sentenció.

Durante el informe diario de Covid-19 en México, el funcionario federal aseguró que nunca fue su intención ofender a ninguno de los senadores y se dijo consciente de que, como funcionario suscrito a uno de los Poderes de la Unión, los otros dos poderes merecen todo su respeto.

"Más que preguntas eran señalamientos y estaban basadas en un principio de algo que no había sucedido, por ejemplo, me preguntaba '¿se arrepiente usted de no haber tomado decisiones oportunamente?'.

"Pues está suponiendo que yo no he tomado decisiones oportunamente, a lo cual yo pedí respetuosamente, no sólo a ella, sino al resto de quienes me hicieron preguntas, que primero presentaran las pruebas correspondientes al señalamiento que me parece casi acusatorio", refirió durante la conferencia.

López-Gatell dijo que "le preocupa" que se mal entienda el caso de su respuesta como una práctica misógina o "de rechazo a las mujeres", pues podrían malinterpretarse los casos en donde se ejerce violencia de género.

"Eso me preocupa porque, definitivamente, mis convicciones, que vienen de mucho tiempo atrás son muy claras, he promulgado siempre por el respeto, la defensa y la igualdad de los géneros, [..] y me parece preocupante que por alguna circunstancia de estas se malinterpretara", añadió.

Y es que la fracción del PAN en el Senado acusó a López-Gatell de ejercer violencia política de género en contra de la legisladora representante de Guanajuato en la Cámara de Senadores, cuando éste respondió a sus preguntas durante la comparecencia.