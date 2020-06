Captan a policía arrodillado sobre cuello de protestante; similar a caso George Floyd

A través de una de las múltiples cuentas de la 'organización' Anonymous, se denunció a un oficial que al detener a uno de los protestantes colocó su rodilla sobre su cuello, similar a la manera en la que se asfixió a George Floyd hace una semana en Minneapolis, Minnesota.

Las personas que lo acompañaban rápidamente notaron la aplicación de fuerza innecesaria y le exigieron que moviera su rodilla.

Por algunos segundos el oficial no se movió, pero al notar la molestia de los protestantes, fue su compañero quien lo forzó a moverla con el brazo.

En la red social el video adquirió popularidad rápidamente y fue difundido para intentar identificar al 'agresor' durante el arresto.

U.S. security forces spotted flashing white power signs in solidarity with street executions and police brutality. #ICantBreathe #JusticeForGeorgeFloyd #BlackLivesMatter #Anonymouspic.twitter.com/l2aVOEr0Hx