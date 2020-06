Policías se unen a protestantes y se arrodillan ante ellos en todo EUA

El pasado domingo durante todo el día se suscitaron manifestaciones masivas en diferentes partes del país, pidiendo todos en una sola voz el fin del racismo y las agresiones injustificadas por parte de las autoridades.

Algunos se fueron forzados a abandonar las calles por el uso de fuerza de los policías, siendo agredidos con balas de goma, gas lacrimógeno y múltiples arrestos. Sin embargo, hubo oficiales y altos mandos que se solidarizaron con el objetivo del movimiento e incluso se movilizaron junto a la sociedad como en Nueva Jersey, donde el Sheriff local marchó al frente de todos los asistentes sosteniendo una manta.

In New Jersey the police officers are protesting WITH the people shouting no justice no peace. This is how it should be, every police station should be walking with their community there is no excuse! pic.twitter.com/8pwkCOA2fP