VIDEO: Hermano de George Floyd pide detener protestas violentas

De acuerdo a una entrevista con el medio estadounidense ABC News, Terrence Floyd ha declarado estar en contra de los actos violentos de la población generados a raíz de la muerte de su hermano a manos de la policía de Minneapolis.

Según detalló el hombre, los actos violentos no conmemoran la memoria de George, ya que 'él era un defensor de la paz'.

"También estoy indignado. A veces me enojo. Quiero volverme loco. Mi hermano no quería esto. Era un gigante gentil", añadió Terrance.

Cabe destacar que a causa de los actos violentos en las protestas, tres personas han perdido la vida, además de presentarse saqueos a tiendas comerciales y destrucción a diversos negocios.

Por otra parte Terrance destacó que tanto él como su familia están buscando justicia limpia, sin la necesidad de recurrir a la violencia, esperando que tanto Derek Chauvin, el exoficial acusado del asesinato de Floyd, reciba sus sentencia como los otros agentes involucrados.

"Si su propia familia no está actuando con destrozos y saqueos, ¿entonces por qué otros sí? Si su familia y su sangre están tratando de ser positivos e ir por otra ruta hacia la justicia, ¿entonces por qué estás destrozando tu comunidad? Porque cuando éste termine y quieras ir a comprar algo, ya lo destrozaste. Ahora estás bajo tus propios medios. Así que relájense, la justicia llegará", aseveró Terrance.

“My brother was about peace… just channel your anger elsewhere. Don’t tear up your town. All of this is not necessary because if his own family and blood is not doing it, then why are you?”



