Captan a youtuber vandalizando centro comercial durante protestas

En las imágenes compartidas por TMZ e internautas en Twitter, aparece el joven de 23 años de edad con una cámara en mano y riendo mientras otros rompían vidrios de diferentes tiendas dentro del centro comercial 'Arizona Mall'.

Rápidamente el creador de contenido con más de 20 millones de suscriptores en su canal fue blanco de críticas y ataques en sus redes sociales, pues las manifestaciones se suponen deben ser pacíficas para lograr el objetivo.

YouTube star Jake Paul and his friends were caught “looting” and trashing property in a Scottsdale mall last night amid protests pic.twitter.com/KyrE87TvA9