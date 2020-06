¿Por qué Michael Jackson se ha vuelto tendencia en redes?

Después de que la reaparición de Anonymous originara revuelo en la red, gracias a un video en el que prometen desenmascarar al gobierno estadounidense a raíz de la muerte de George Floyd; comenzaron a circular archivos supuestamente filtrados por el grupo de hackers que revelarían las razones de los fallecimientos de importantes personalidades.

Entre estos, el nombre de Michael Jackson salió a relucir volviéndose tendencia en la red tras la filtración de un supuesto audio del cantante antes de su muerte y en el cual confiesa 'temer por su vida'.

El audio se trata de una llamada con su abogado Dieter Wiesner, a quien le confesaría 'temer por su vida', ya que estaba seguro que 'ellos' podrían 'deshacerse' de él.

"No sé quien pueda estar escuchando esto, puede ser un grupo de personas. Ellos se quieren librar de mí. No me quieren por aquí ya. No puedo hablar sobre ello en el teléfono. No sé que vaya a pasar. Ellos pueden dispararme Ellos pueden apuñalarme. Ellos pueden incriminarme y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Pueden hacer muchas cosas. No es el gobierno, es más que el gobierno. Ya no me importa mi vida, yo solo quiero que mis niños estén bien", se escucha decir a 'Jackson' en el audio.

La supuesta llamada que habría sido realizada un día antes del fallecimiento del 'Rey del Pop', presuntamente fue rescatada de una fuente confiable del departamento de policía de los Estados Unidos, saliendo a relucir recientemente tras exponerse el caso de Jeffrey Epstein.

Esto ha dado pie a diversas teorías entre el público de la red, quienes comentan que la vida del cantante pudo verse apagada no por un paro cardiorrespiratorio como se dijo públicamente, sino por personas con el poder suficiente para desaparecer a Jackson, ya que éste 'sabría' sobre la red de pedofilia que se le adjudica a Epstein y las importantes personalidades que supuestamente están involucradas en ella.