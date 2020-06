Este 2020 no podría ser más especial, pues ante una pandemia, una posible tercer Guerra Mundial, protestas, el lanzamiento del Crew Dragon a Marte, la revelación de videos del Pentagono que probarían la existencia de los Ovnis y la reaparición de Anonymous compartiendo archivos comprometedores del gobierno estadounidense, sin duda este año marcara la historia para siempre.

Por supuesto, ante todo el caos el humor y los memes no se hacen esperar en redes sociales.

Vaticano, Area51, PizzaGate, Michael Jackson, la Casa Blanca, oh shit here we go again #Anonymous pic.twitter.com/fBgJZsOXKP