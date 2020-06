Reaparece Anonymous y esto es lo que se sabe hasta el momento

El día de ayer, la red se 'encendió' después de que Anonymous compartiera un video en el que deja claras sus intenciones de ir contra el sistema policial estadounidense, desmantelando 'la red de corrupción' que rodea a éste.

Pese a que el video fue dado de baja de la plataforma de YouTube, usuarios se encargaron de rescatarlo y difundirlo a través de redes sociales.

Las cosas no quedaron ahí ya que en pocas horas el polémico grupo de hackers compartió un enlace a un documento titulado Jeffrey Epstein's Little Black Book, cuya traducción vendría siendo El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein, en el cual se exponen diversos nombres de famosos presuntamente involucrados en una red de trafico de menores, la cual estaría encabezada por el fallecido empresario estadounidense.

We need your help amplifying this and finding more information on #Epstein's net of conspirators. You can start by searching inside his personal address book the infamous 'little black book'; see any familiar names? Post them in the #OpDeathEaters hashtag. https://t.co/yKv5ng7gW5