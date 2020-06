Para Empezar

En un programa de ESPN Brasil entre brasileños llamado Resenha ESPN, apareció el exdirector técnico de nuestra selección de futbol el colombiano Juan Carlos Osorio. Solo vi el extracto completo en donde habla de su paso por México. Empieza aceptando que se equivocó contra Suecia, que por ser fiel a su estilo de jamás hacer cambios para empatar, hizo cambios para ganar y perdió, no le salió, el precio fue alto: enfrentar a Brasil en lugar de a Suiza como líderes de grupo en caso de haber conservado el empate que se mantenía en el medio tiempo.

Contra Brasil reconoce y hace bien, la superioridad del equipo carioca. Se auto halaga y hace mal, dando a entender que él era el único convencido de poder vencer a los sudamericanos por su trayectoria de lucha, comenta que al preguntarle a sus muchachos si estaban convencidos de poder vencer a Brasil solo obtuvo silencio. Compara odiosamente jugadores cariocas con mexicanos, en pocas palabras aduce a falta de herramientas de calidad el motivo de la eliminación. Finalmente lo dice claro: si quieres vencer a Brasil necesitas jugadores de otro nivel de que teníamos.

¿Dijo mentiras Osorio? Yo creo que no. De igual manera como todo lo que el hombre hizo y hace a la mayoría de los mexicanos les cae en la punta del hígado. Es un personaje verdaderamente odiado a pesar de simplemente haber experimentado lo mismo que los últimos entrenadores nacionales: no tenemos aún el nivel para vencer en un mundial a una potencia en instancias definitivas. Estamos para hacer muy competentes primeras rondas, vencer y sorprender en esa instancia, acomodarnos pronto entre los mejores 16 pero hasta ahí, para trascender e irte a los 8 mejores aún nos cuesta y no lo logramos cometiendo los mismos errores, el principal: ilusionarnos, llegar con más carga moral porque hay que demostrar que ya no somos los ratones verdes pero olvidando que se gana con goles, el asunto de la mentalidad lo tenemos zanjado desde que se fue Menotti.

Hoy el TRI está en buenas manos, el Tata Martino es un gran entrenador que sabe lo que hace y ya dirigió una selección “parecida” a la nuestra como lo es Paraguay a la que llevó al famoso quinto partido en el 2010. Sabe perfectamente que le tocó la mejor Paraguay de la historia pero el logro ahí está. Con México empezó muy bien pero poco a poco se empieza a dar (aún a tiempo) sus golpes de realidad, en lo deportivo la goleada contra Argentina pero sobre todo en lo administrativo, cuando le preguntan por el asunto de partidos moleros o indisciplinas, se le nota en el rostro que no entiende la manera de manejarse de la FMF pero que se tiene que aguantar.

Ojalá al Tata le vaya bien con nuestro TRI y no andemos en el 2024 mentándole la madre porque declaró algo de nuestro equipo en otro país.

