Pandemia no ha acabado: Ssa

El país iniciará este lunes el arranque de la nueva normalidad, con la advertencia de la Secretaría de Salud (Ssa) de que la pandemia no ha terminado y con el registro, hasta anoche, de 90 mil 664 casos confirmados de COVID-19 y 9 mil 930 decesos provocados por el coronavirus.

El pasado 12 de mayo el Consejo de Salubridad General aprobó cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención ante el COVID-19, se determinó que a partir del 1 de junio la Ssa definiría un semáforo para cada entidad federativa y, con base en el riesgo, autorizar actividades económicas, educativas y sociales.

Ayer domingo por la noche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que, durante el fin de semana, el país aumentó 3 mil 152 casos confirmados, lo que representa un alza de 3.6 % respecto al sábado.

Durante el informe diario de coronavirus en México, presentado en Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez destacó que "hoy no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público, para seguir mitigando la epidemia de COVID-19", y destacó la importancia de mantener medidas de prevención.

"(Este]) 1 de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente las actividades sociales, económicas y, desde luego, las educativas, no lo es. Lo enfatizo, porque es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la República se encuentra en semáforo rojo, con excepción de Zacatecas", dijo.

También destacó que la única diferencia con la Jornada Nacional de Sana Distancia es que, a partir del lunes, las entidades tomarán las decisiones encaminadas a reducir los contagios: "Desde luego, con el apoyo y la asesoría técnica de la Ssa federal", refirió.

Sobre la ocupación de camas hospitalarias de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), explicó que aumentó 1 %, y a nivel nacional queda 59 % de las camas hospitalarias disponibles, y 64 % con ventilador.

Detalló que aún quedan 16 mil 962 casos activos, con una incidencia de 13.3 por cada 100 mil habitantes. En ese sentido, explicó que la incidencia de casos activos tuvo un incremento general de 2.2 en la última quincena de mayo.

El país mantiene 36 mil 803 casos sospechosos de COVID-19 y 788 decesos dudosos de haber ocurrido por la misma causa. Hasta ayer, la Ciudad de México se mantenía a la cabeza del nivel de contagios, con 25 mil 18 incidentes acumulados.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell, advirtió que si las autoridades y la sociedad no siguen al pie de la letra las medidas de prevención indicadas en el semáforo de la nueva normalidad, se corre el riesgo de que el coronavirus tenga un rebrote en el país.

En un video publicado ayer en sus redes, López-Gatell informó que la entrada del semáforo iniciará hoy 1 de junio, y cada semana se actualizará e informará de la magnitud del riesgo por entidades durante la conferencia vespertina sobre el virus.

"No perdamos de vista que esto es cambiante por momentos, un municipio puede estar en color amarillo y la siguiente semana pasar a verde o a anaranjado, incluso a rojo. Esto dependerá de cuánto se observen las medidas establecidas por las autoridades", aseveró.

"Si las reglas no se siguen, lo que va a pasar es que cada municipio y cada estado va a tener mayor número de contagios, puede reemerger la epidemia y entonces tendrán que tener progresivamente medidas más restrictivas, que no convienen a la vida pública, a la economía y que nos regresan a etapas previas del control epidémico", agregó López-Gatell Ramírez.

El subsecretario enfatizó que autoridades tienen que vigilar detalladamente la situación, porque de ellas depende las decisiones que se tendrán que tomar en cada momento.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga atenta al semáforo en su localidad, estado y municipio. Para ello, dijo, se colocará un mapa del país con actualizaciones recurrentes sobre cada entidad y el color del semáforo que le corresponda.

Aseguró que la nueva etapa del manejo de la pandemia de COVID en México implica que la gente "cambie su manera de comportarse en lo individual, principalmente, en el manejo de la higiene particular y también respecto a los demás.

"Las indicaciones de mitigación comunitaria que el gobierno de México ha dispuesto desde que comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia han tenido como elemento principal de acción la regulación del uso del espacio público. Esto quiere decir: los trabajos, las escuelas o los recintos donde las personas concurren, donde las personas se juntan por esparcimiento, por turismo, por recreación, por actividades culturales.

"En el tránsito a la 'nueva normalidad' estas mismas actividades y espacios deben ser correctamente regulados de acuerdo con el riesgo, según la probabilidad de que exista intensa transmisión de la enfermedad o de que en ese momento se observe que está ocurriendo una intensidad epidémica de COVID-19, que puede poner en riesgo el resurgimiento o expansión de la epidemia", detalló.