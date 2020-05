Así se vio el Falcon 9 de NASA y SpaceX desde Europa

Aunque el lanzamiento se hizo en Estados Unidos, personas de Europa pudieron ver la increíble nave desde sus hogares, incluso, hubo quienes lo esperaron toda la noche con mega telescopios.

Aproximadamente a las 10:15 pm de Reino Unido se realizó el lanzamiento del primer cohete comercial, iluminando el cielo como una estrella a lo lejos.

La nave diseñada por la compañía del multimillonario estadounidense Elon Musk fue vista desde Londres, Irlanda, Manchester y otros puntos.

A través de redes sociales internautas emocionados compartieron las fotografías y videos captadas.

Actualmente el Crew Dragon se encuentra en una travesía de 19 horas para llegar hasta la Estación Espacial Internacional.

@SpaceX through the London sky #SpaceX pic.twitter.com/IqXNG5qPXI

#spacex over Canary Wharf and London tonight pic.twitter.com/MLh4WNMFnz

Thank you @elonmusk @SpaceX @NASA for letting us watch this historical moment live from Europe! pic.twitter.com/w6GXgkwTlW