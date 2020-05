La NASA en colaboración con SpaceX lograron el primer lanzamiento independiente al espacio, lo cual representa más viajes, menos costos para los Estados Unidos y amplias posibilidades de llegar a Marte y la Luna.

Bob Behnken y Doug Hurley ya se encuentran en el espacio explorando las inmensidades del universo hasta llegar a la Estación Espacial Internacional.

Por medio de las redes sociales de NASA se compartió el momento exacto del lanzamiento, el cual emocionó a millones de personas alrededor del mundo que siguieron la transmisión en vivo.

Al fondo en el video se logra escuchar a todos los trabajadores e involucrados celebrando el histórico día.

We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt