Esposa del oficial detenido por la muerte George Floyd solicita el divorcio

Según las declaraciones del abogado para el canal de noticias CBS, Kellie, pareja de Derek Chauvin, se siente devastada y le ha pedido el divorcio al ahora exoficial que fue cesado de su puesto luego de aparecer presionando con la rodilla al fallecido.

“Esta noche, hablé con Kellie Chauvin y su familia. Ella está devastada por la muerte de Sr. Floyd y envía sus más sinceras condolencias a su familia”, cita la declaración emitida por la firma legal Sekula Law Offices.

Derek Chauvin fue arrestado el viernes por la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota y afronta cargos por asesinato y homicidio involuntario de tercer grado luego de un acto en el tenía a Floyd esposado y sobre el piso, al mismo tiempo que presionó su cuello con la rodilla durante al menos ocho minutos, quejándose de no poder respirar. Tiempo después el hombre fue declarado muerto en el hospital.

Esta semana, Minneapolis ha sido el escenario de protestas pacíficas contra la brutalidad policial, de la cual han derivado enfrentamientos directos y violentos contra oficiales, sumándose actos de saqueos y vandalismo.

El racismo no está en cuarentena, la homofobia no está en cuarentena, la violencia de género no está en cuarentena. #GeorgeFloyd



