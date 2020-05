NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Editors es un grupo británico de rock alternativo de la ciudad de Birmingham. Los integrantes, que se conocieron en la Universidad de Staffordshire, son Tom Smith (compositor/vocalista/guitarrista/pianista), Russell Leetch (bajista/sintetizadores) y Ed Lay (batería), que son miembros fundadores, y Justin Lockey (guitarrista) y Eliott Williams (sintetizadores/pianos/guitarras), que se han unido al grupo tras la salida de Chris Urbanowicz (Guitarrista/sintetizadores).

Su sello indie puro y radical hace que Editors sean comparados a menudo con otros grupos como, The Cure, Joy Division, The Smiths, Echo and the Bunnymen, The Chameleons e Interpol, enmarcándose en la corriente conocida como post punk revival.

A pesar de esto la banda ha sabido evolucionar y crear su propio estilo, pasando de guitarras muy marcadas a canciones con sintetizadores, o mezclando esto para crear lo que les diferencia de otros grupos del estilo.

La banda no siempre fue conocida por este nombre, siendo conocidos anteriormente como The Pride, antes de cambiar de integrantes y renombrarse Snowfield, siendo una famosa banda independiente.

Mantuvieron este nombre hasta su fichaje por la discográfica Kitchenware Records en septiembre de 2004.

El sencillo debut Bullets fue lanzado en una edición limitada de 500 copias por la compañía Kitchenware Records el 24 de enero de 2005 rápidamente se ganó su espacio en emisoras de radio, como Xfm y 6 Music. A medida del lanzamiento de nuevos sencillos, la banda fue creándose su propia legión de fans.

El tema French Disko, que está en la cara b del sencillo Munich, es una versión de un tema de Stereolab. The Back Room fue lanzado en EE.UU. el 21 de marzo de 2006. El primer single en el país norteamericano fue Munich, que también recibió el apoyo de numerosas emisoras estadounidenses al igual que en Gran Bretaña. Su primer single en Reino Unido fue Bullets, en el año 2004, y posteriormente en 2005 y 2006 se re-editó este tema y sacaron "Blood" y "All sparks". Como muestra del éxito que tuvo el grupo al otro lado del océano, Editors fueron invitados a tocar en 2006 en festivales como Festival de Música y Artes de Coachella Valley, Lollapalooza o Festival Internacional de Benicassim.