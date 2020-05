'Ni siquiera ha concluido primera ola de contagios'

México tendría que pasar al menos 15 días consecutivos con una reducción de contagios para poder levantar el confinamiento, coincidieron especialistas.

"De ninguna manera hemos concluido con la primera ola, de hecho ni siquiera hemos llegado a la meseta. Según los informes técnicos diarios, no hay evidencia de que ya esté reduciéndose el número de contagios, lo que hemos visto es que la epidemia va para arriba y deberían pasar por lo menos dos semanas sin estos incrementos para hablar de un desconfinamiento", consideró Alejandro Macías, integrante de la comisión de la UNAM para atender el coronavirus.

Aunque cree que es bueno que el gobierno implemente un semáforo para saber qué entidades pueden reanudar actividades y cuáles no, el investigador aseguró que al no existir una epidemia estable en el país, es difícil trazar una proyección. "Me parece que en estos momentos no podemos ponerle una agenda al virus (...), la pandemia todavía no va para hacer ese tipo de planes".

En cuanto a las medidas que debe promocionar el gobierno federal para que la sociedad no baje la guardia ante el Covid, Alejandro Macías mencionó que se deben enfocar, sobre todo, al transporte público o lugares que tengan elevada concurrencia. Enfatizó la necesidad de que las autoridades sanitarias promuevan las pruebas de laboratorio, en particular en las empresas que regresarán a laborar, puesto que al momento en que se detecte un caso, es muy probable que el virus lleve circulando semanas en dicha área.

El investigador también invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que reflexione sobre reiniciar sus giras por las entidades del país, y tome en cuenta que la epidemia aún no es estable ni ha llegado al pico más alto. A su vez Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias dijo que es necesario incrementar el número de pruebas en los centros de trabajo que reanudarán actividades y así evitar brotes.

"De acuerdo con el mapa presentado por el gobierno, 30 estados tienen transmisión activa, no es viable una apertura sin pensar en incrementar el número de pruebas, cuando menos en centros de trabajo", aseguró. Sobre las giras del Presidente por diferentes estados, el investigador expresó que ni los municipios denominados "De la Esperanza" son viables para que los visite. "No hay esperanza de que el Presidente comience de nuevo sus giras (...), no es necesario, debería poner el ejemplo y esperar un poco más".