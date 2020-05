Nuestros subagentes, vestidos de empresarios endeudados, nos reportan que en su venganza contra Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de la empresa Altos Hornos de México, AHMSA, empresa acerera de Monclova, el Gobierno de la Cuarta Transformación se ha llevado entre los pies, por decir lo menos, a Coahuila. Y es que, no conforme con iniciar una clara persecución contra el empresario, lo que pudiera entenderse, ha golpeado duramente a la entidad en varios de sus motores económicos, por ejemplo el nulo apoyo que ha brindado a los carboneros para comprarles sus productos y aún es hora que no más no hay fecha para ello. A la pobre Monclova, golpeada hasta los huesos por el temible coronavirus, se le suma que decenas de miles de sus habitantes se quedaron sin ingresos debido a los empleos que se han perdido porque AHMSA no les paga a cientos de empresas que fueron y siguen siendo proveedoras de la siderúrgica.

A eso hay que sumarle que el Gobierno federal le puso freno al proyecto de la fractura hidráulica o "fracking", para la extracción del gas de esquisto y con el que se esperaba un desarrollo económico que generaría alrededor de 60 mil empleos. Aunque, a decir de nuestros subagentes, la última estocada fue cerrarles la puerta a las empresas generadoras de energías renovables y de las cuales en la entidad había por lo menos 14 importantes proyectos de inversión. Así que cada vez son más los coahuilenses que se preguntan dónde quedaron todos los beneficios que prometió para el estado en sus giras el presidente López Obrador. ************* Nuestros subagentes nos reportan que aunque podrían tomarse como advertencia las palabras del preciso Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que existe uno que otro "interés electoral", al contestarle al club de Toby de los 7 gobernadores que reclaman una revisión de la obsoleta Ley de Coordinación Fiscal para recibir más recursos, también podría verse como la llave de la puerta a la discusión del tema. Si bien les expresó que aunque no son los tiempos debido a la fastidiosa pandemia de coronavirus, que nos tiene con el Jesús en la boca, el presidente dijo que está abierto a analizar las propuestas de los mandatarios. Como sea, todo parece indicar que la perseverancia va dando resultado y Coahuila podría ser uno de los estados beneficiados con mayores recursos y que en el bloque de mandatarios del norte el "góber" Miguel Riquelme ha sabido mover la batuta, a diferencia de otros mandamases, ya que se ha visto cauto en sus declaraciones, nada rijoso, y lo único que ha pedido es un análisis serio, de acuerdo a los datos duros que solo dan los números, ya que, de acuerdo al pacto fiscal, vigente desde la convulsa década de 1980, Coahuila recibe solo 16 centavos por cada peso que entrega a la Federación, mientras que Nuevo León recibe 17 centavos, Tamaulipas recibe 32, y en el caso de Jalisco le regresan 30 centavos por cada peso. Lograr un cambio en materia de coordinación fiscal podría marcar la diferencia en el sexenio de don Miguel con sus antecesores, que mucho se quejaron, nada hicieron y nos dejaron endeudados. ************* Según reportes de nuestros subagentes, como en Torreón no se les acota en cuanto a movilidad se refiere a los ciudadanos y pueden ir a expendios, fiestas, bailes y reuniones familiares sin temor, en discusiones bizantinas se sigue desgastando el alcalde Jorge Zermeño, quien ahora pretende que se cambie el esquema de información y reporte de los casos de contagio por el COVID-19, y se informe solo sobre los "dados de alta", que son las buenas noticias que la gente quiere escuchar, de los que "ya se curaron", en vez de las cifras de las personas hospitalizadas y de los activos, que son los de potenciales contagios. Lo que no entienden nuestros subagentes, expertos en la disFunción Pública, es cómo don Jorge pide que el tema de la pandemia no se politice y al mismo tiempo se esfuerza en hacer lo contrario a las estrategias que siguen en todo el estado los alcaldes, incluyendo de oposición, quienes las están respetando e impulsando, nada más para cuidar la salud de sus gobernados. ************* De acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de 'haters', son varios los políticos y funcionarios que continuamente dejan plasmada su falta de "colmillo" en las inestables redes sociales; y es que van de "regada en regada" en el uso de sus plataformas, donde un día sí y otro también dejan de manifiesto que les urge un asesor que los ayude a no caer en el ridículo viral, como es el caso del "princeso" Huguillo Dávila, quien en días pasados, colgándose de la falta de agua que adolece a la ciudad, subió a sus espacios imágenes donde se ve junto a una pipa repartiendo el vital líquido a ciudadanos; sin embargo, al novato candidato le salió el tiro por la culata y terminó por hacerle publicidad al partido blanquiazul, pues en una de sus fotografías uno de los beneficiados portaba tremenda playera con un apellido relacionado al panismo "Anaya". Pero otra que no canta mal las rancheras es la directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Torreón, Martha Rodríguez Romero, quien además de usar sus redes sociales para exhibir los lujos con los que vive y vender toda clase de ropa y bisutería en tiempos de la pandemia, donde abunda la falta del pan y la sal en la mesa de miles de ciudadanos, también las utiliza para evidenciar que es una persona desinformada. Y es que en días pasados a través de sus cuentas subió fotografías de camiones de reconocida empresa cervecera aparcados en el estacionamiento de la presidencia municipal, dejando entrever toda clase de suposiciones contra el ayuntamiento, principalmente que estaban dejando cerveza de manera clandestina; sin embargo, la funcionaria hizo tremendo "oso", pues desconocía que el motivo de la visita de la cervecera al edificio más caro de Torreón obedeció a que donaron cuatro mil botellas de agua purificada para repartirlas entre la población más vulnerable. Pero por si esto fuera poco, existen también casos como el del exdirector del Hospital General, Francisco Dorantes, quien debido al pésimo manejo de sus redes sociales puso en jaque con sus publicaciones al aparato de Salud Estatal; y es que no hay que olvidar que en política la forma es fondo, por lo que definitivamente o le invierten o calladitos se ven más bonitos. ************* Y donde el culto al cuerpo finalmente tocó fondo fue en la ciudad de Gómez Palacio; y es que, de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de mancuernas contagiadas, la muerte de un joven fisicoculturista dejó al descubierto el desorden que impera en la ciudad "Cuna de la Revolución" en el tema de los gimnasios clandestinos, ya que, a decir de los subagentes, el joven, quien, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud del Estado, falleció por el temible coronavirus, estuvo entrenando en gimnasios que operan "por debajo del agua" ante la complacencia de las autoridades municipales, entre ellas la de Protección Civil municipal, quien dicen extrañamente ha preferido cerrar los ojos ante los fuertes señalamientos de ciudadanos que han reportado a varios "gyms" que de manera irresponsable, anteponiendo sus intereses mezquinos y aplicando el refrán de "a río revuelto, ganancia de pescadores", permiten a cientos de socios ingresar a sus instalaciones sin ningún protocolo sanitario para entrenar a puerta cerrada a cambio del pago de fuertes cantidades. Sin embargo, esta situación estaría a punto de salirse de control; y es que es un secreto a voces que el caso del joven fallecido forma parte de un brote, pues aseguran que son varios los aislados que presuntamente se contagiaron en uno de estos centros de entrenamiento, ubicado en la colonia Santa Rosa sobre las calles Corona y Ocampo, el cual ya había sido señalado anteriormente por nuestros subagentes sin que las autoridades hicieran algo al respecto. Pero más allá de esto, agregan que con el lamentable caso registrado queda más que justificado por qué los gimnasios están catalogados como de alto riesgo para la propagación del COVID-19, razón por la que la alcaldesa morenista Marina Vitela y el gobernador José Rosas Aispuro no solo deberán meter en cintura a estos negocios clandestinos para evitar más resultados funestos, sino que junto con sus homólogos de la zona metropolitana de Durango y Coahuila deberán analizar con pinzas y sin ceder a presiones ni chantajes la reapertura de estos y otros espacios deportivos, como las canchas de futbol rápido, donde también se aglomeran gran cantidad de personas y que, más que practicar deporte, son centros disfrazados de venta indiscriminada de cerveza, pues ante la mortal pandemia nada puede ser más importante que salvaguardar la salud de los ciudadanos.