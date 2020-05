Sheinbaum informará por reapertura en CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que todos los viernes informará si hay cambio en el color del semáforo epidemiológico y así definir qué actividades se reactivan.

"En los últimos ocho días, el número de camas ocupadas en los hospitales, prácticamente no ha variado, de acuerdo a los criterios científicos establecidos para el país, esto significa que estamos en semáforo rojo y no cambiaremos a naranja hasta que no disminuya por varios días consecutivos el número de camas ocupadas en los hospitales, lo cual significará que hay una disminución en los contagios", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Esta mañana, en conferencia comentó que los martes, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud se comunicará con todos los estados de la República y ahí se informa el color del semáforo para la próxima semana, por lo que se procesará en cada entidad y se conciliará con la federación, de tal manera que los jueves por la tarde el Gobierno de México estaría diciendo los colores del semáforo para cada uno de los estados.

Expuso que el día de hoy, viernes 29 de mayo, en 56 hospitales públicos y 20 privados en la Ciudad de México se encuentran 4 mil 420 personas hospitalizadas por COVID o sospecha de, de las cuales, mil 53 están intubadas. Esto significa que hay 68% de la capacidad hospitalaria.

"Recuerda que en este momento estamos en semáforo rojo y que, para pasar del rojo al naranja, depende de todos, sé que ya son muchas semanas de estar en nuestras casas, de dejar de hacer nuestras actividades y que mucha gente vive al día y tiene que salir a trabajar…. No perdamos lo que hemos logrado. Sé que no es fácil, pero en este momento es lo necesario", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Reconoció la conciencia y la responsabilidad de los habitantes de la ciudad durante la emergencia sanitaria por COVID-19, para que no haya más fallecimientos y que la capacidad hospitalaria no esté sobresaturada; no obstante, hizo un llamado a seguir manteniéndose en casa.

Recordó que para el próximo lunes se han agregado la construcción, minería, industria automotriz y otras ligadas a cadenas productivas y logísticas, a la lista de esenciales aún estando en semáforo rojo y con protocolos muy estrictos para proteger la salud de los trabajadores y sus familias; y solo podrán operar si cumplen protocolos y lineamientos establecidos en el registro electrónico del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Gobierno de la Ciudad.

"Protejámonos entre todos y todas. Seamos solidarios. Esa es la esencia de los habitantes de nuestra ciudad", finalizó.