Zacatecas, única entidad del semáforo en naranja

Luego que Zacatecas se mostrara como la única entidad que no figura en color rojo en el Semáforo Nacional COVID-19, el gobernador Alejandro Tello Cristerna reconoció que si bien en la entidad se ha logrado aplanar la curva de contagio, "no podemos cantar victoria ni echar las campanas al vuelo", ya que los próximos 14 días se espera el pico máximo de contagios.

Por tal razón, dijo que en "la nueva realidad" que se vivirá a partir del 1 de junio será con una reactivación de manera paulatina y cautelosa, tras advertir que "una buena parte de la población aún no regresará a las actividades cotidianas", ya que se debe entender que el riesgo sigue latente y quienes irremediablemente deban realizar una actividad económica inmediata para sobrevivir, se hará bajo un estricto control y medidas sanitarias.

Ante este escenario, el mandatario estatal, por medio de una conferencia virtual, dio a conocer los programas y lineamientos de la semaforización estatal que permitirá la reapertura escalonada de las actividades de subsistencia a partir de este lunes 1 junio, en donde los sectores productivos y gubernamentales regresarán con restricciones, pero los giros de esparcimiento como cines, gimnasios, plazas comerciales, plazas, salones de fiestas y ferias seguirán sin operar.

Tanto el gobernador como Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud, coincidieron en que el figurar hoy en el país como el único estado en color naranja ha significado un gran sacrificio de la población, mismo que no se puede tirar por la borda, por ello, ahora el regreso debe darse de una manera ordenada y adaptable a través de un sistema de semáforo nacional y estatal.

Alejandro Tello destacó que estar en naranja y no en rojo del Semáforo Nacional es producto de todas las medidas preventivas aplicadas como el aislamiento social, suspensión de eventos masivos, cierre de negocios no esenciales, filtros sanitarios, junto con el programa Hoy no Circula que señaló fue "polémico, pero efectivo", todo en conjunto ayudó a detener la curva de contagio.

"Si nosotros imprudentemente revertimos estas acciones, correremos el riesgo de promover la inmovilidad de la sociedad y el endurecimiento de las medidas preventivas e irremediablemente tendrán que regresar", sentenció.

El gobernador dejó en claro que el trabajo en casa continuará desde casa en todas las escuelas, en muchas empresas y en gran parte del gobierno, y ahora más que nunca, dijo se requiere el compromiso de la sociedad, tras asegurar que su gobierno ha hecho su parte. Sin embargo, pidió no adelantar vísperas y precisó que serán los semáforos nacional y estatal los que marquen la reapertura de actividades y las medidas en cada fase, ya que apenas se inicia el reto del regreso: "quizá el más complejo de esta pandemia".

Por su parte, Gilberto Breña, secretario de Salud, informó que a partir del semáforo naranja, todas las entidades estarán en una observación continúa, pero Zacatecas registra un atraso de 20 días en la estadística de contagio, con relación al comportamiento epidemiológico nacional y se espera que la situación de mayor contagio podría ocurrir entre el 10 y 20 de junio.

Destacó el aplanamiento de la curva de contagio en Zacatecas respecto a los estados vecinos como Jalisco, Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí y Nayarit.

En el último reporte estatal epidemiológico de Zacatecas, hasta la tarde de hoy el funcionario dijo que van 34 muertes, 281 casos confirmados y 107 recuperados, además de resaltar que en la atención médica de todos los casos positivos, 42% han sido ambulatorios, un 16 % hospitalizados y solo 1% ha requerido intubación. Incluso, señaló que en la ocupación hospitalaria el número mayor de pacientes que se han tenido son 15, una gran parte son dados de alta.

Mientras que en el personal del gobierno estatal solo acudirán las dependencias con servicios esenciales y se aplicará la fórmula 4x10 instrumentada en otros países que significa ir trabajar cuatro días y 10 días en casa para evitar contagios. Además de que continuará el programa Hoy no Circula que obligará a dejar de circular un día a la semana, ya que durante tres semanas se aplicó con dos días, con cuya acción se busca reducir un 35% la movilidad.

Por todo lo anterior, el gobernador dijo que no será un regreso generalizado y solo queda en esta nueva realidad seguir aplicando las medidas sanitarias.