Autorizan ejercitarse en Coahuila, pero con restricciones

El Gobierno de Coahuila emitió un nuevo decreto por el cual permite ejercitarse en la vía pública, siempre que no se presenten síntomas relativos al COVID-19, no se realice ejercicio más de una hora y sea de manera individual. No pueden asistir a parques o centros recreativos.

A dos días de concluir la jornada de Sana Distancia, el Gobierno de Coahuila emite lineamientos para que los ciudadanos puedan ejercitarse, sin ponerse en riesgo. La primera parte que se aclara es que no se permite la asistencia a gimnasios, albercas y locales. Para quienes deseen hacer ejercicio deberá de ser solos, al aire libre en un tiempo máximo de 1 hora, una vez por día, y solo personas mayores de 12 años. En caso de llevar mascota se pide que al llegar a casa se les lavé las patas con jabón neutro. Las actividades físicas al aire libre que podrán realizarse son caminar, correr, trotar, y montar bicicleta. Para ello se deberá de mantener el distanciamiento social entre una y otra persona, al momento de realizar una actividad física al aire libre. La distancia entre una persona y otra al caminar debe de ser de 5 metros, al correr o trotar de 5 metros, en bicicleta dependerá en función de la velocidad a la que se circule, se recomienda una velocidad moderada, y se debe mantener una distancia de 10 metros, y para una velocidad alta la distancia debe ser mayor de 20 metros. No está permitido el ciclismo en grupo. La persona que realiza la actividad física, preferentemente la deberá desarrollar a una distancia máxima de 1 kilómetro de su casa. De acuerdo al decreto emitido por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, las actividades deberán de realizarse en áreas verdes y en la vía pública. Se recalca que no se deberá de hacer uso de mobiliario de parques y unidades deportivas públicas, áreas infantiles, aparatos para ejercitarse o canchas, con la finalidad de evitar contagios. En el caso de los clubes deportivos y centros recreativos privados solamente se permitirán actividades físicas individuales y al aire libre. Las áreas de uso común en clubes deportivos y centros recreativos como gimnasios, saunas, regaderas, vapores, vestidores y albercas deberán de permanecer cerradas hasta que los Subcomités Técnicos Regionales COVID-19 establezcan lo contrario. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 12 años, así como personas con enfermedad pulmonar crónica, cáncer, hipertensión, diabetes, obesidad o inmunodepresión, se recomienda se ejerciten sin salir de casa. Cada vez que se una persona se prepare para realizar ejercicio, esta debe autoevaluarse y no salir en caso de presentar algún síntoma o si estuvo en contacto con algún contagiado de COVID-19.