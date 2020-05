Katakana: una editorial con voz latina

Su nombre surge por el silabario japonés que se usa para designar palabras de uso extranjero entre los hablantes de la lengua del sol naciente. La editorial Katakana, con sede en la ciudad de Weston, Florida, se dedica a traducir y publicar a autores latinoamericanos para incorporarlos al mercado anglosajón.

Omar Villasana, editor de Katakana, compartió en entrevista vía telefónica para El Siglo de Torreón que la idea de fundar la editorial apareció tras tener contacto con escritores y artistas visuales adicados en Florida.

"En cuanto a la misión principal, en el mercado anglo sólo un tres por ciento de los lectores lee traducción. Lo cual habla de que no hay una oferta muy grande en ese mismo aspecto. Por lo tanto, alguien tiene que realizar la traducción y ofrecer los pedidos".

Así, su primera publicación ocurrió en 2017, con un libro en formato bilingüe titulado Tiempos Irredentos / Unrepentant Times, el cual contiene relatos de autores mexicanos y un prólogo de Elena Poniatowska. Algunos de los escritores incluidos en la antología fueron Alberto Chimal, Erika Mergruen, Yuri Herrera, Isaí Moreno, Úrsula Fuentesberain y Lorena Canales.

Villasana señala que otros de los objetivos es atraer a autores latinoamericanos con trayectoria, que cuenten con un público hispano atento a su trabajo, pero que por alguna u otra razón no han sido traducidos al inglés.

Tal es el caso de Alberto Chimal, a quien nunca se le había traducido un libro completo. Su novela Los esclavos (2012), fue traducida como The most fragile objects. Otro autor es Isaí Moreno con su novela Pisot: los dígitos violentos (2000), la cual fue reditada como No son tantas las estrellas / There are not so many stars.

La poseía también se ha hecho presente con la poeta colombiana Ximena Gómez y su libro Último día / Last day, traducido por George Franklin.

Sobre los nuevos proyectos de la editorial, se prepara un libro de relatos de Mónica Lavín para finales de 2020. El escritor venezolano Luis Alejandro Ordóñez también participa con una novela publicada en inglés, titulada The last New York Times.

"Lo que ha llamado mi atención es que realmente se considera que el mercado anglo se interesa más por la novela. Y el libro de autores mexicanos (Tiempos Irredentos / Unrepentant Times) ha tenido una buena respuesta".

El reto de traducir un texto implica respetar los significados enraizados en su lengua original. Extraer el contexto original es un arte que requiere precisión, tacto literario y sensibilidad.

Para Villasana, el traductor cuenta con varias opciones. Una de ellas consiste en domesticar el idioma; es decir, llevar las referencias de una cultura hacia otra. El objetivo es tratar de que el lector anglo tenga en claro que está leyendo a un autor latinoamericano.

"Te pongo el ejemplo del libro de Alberto Chimal. El traductor decidió poner un glosario de palabras del español que se habla en México, para que sepan que no solamente es un autor de habla hispana, sino que también es un autor mexicano. La idea es que el lector pueda familiarizarse con esa otra cultura".

Como en muchos rubros de la vida cultural, la pandemia de covid-19 ha cambiado el panorama de Katakana Editores. Sus presentaciones de libros tuvieron que ser trasladadas a recintos virtuales. Por otro lado, también abrieron un canal de YouTube para promocionar sus publicaciones a manera de "teasers" para despertar el interés de los posibles lectores.

Por último, Omar Villasana mencionó que el reto se mantiene en conseguir entrada hacia un público más amplio.

"Esperemos que esto de la pandemia pase pronto, porque aunque parezca poco tiempo, los dos meses que han pasado ante la incertidumbre, no sabemos qué sucederá con los eventos en vivo a corto y mediano plazo. Las editoriales independientes dependemos mucho de este tipo de eventos para podernos dar a conocer", finalizó.