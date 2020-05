Se disculpa senadora por incidente durante transmisión

La senadora Martha Lucía Micher Camarena (Morena) ofreció disculpas por el incidente de este jueves, en el que por un momento apareció con el torso desnudo al cambiarse de ropa, esto durante la transmisión en plataforma digital, de la reunión de senadoras y senadores con el gobernador del Banco de México.

Explicó que "no domino las nuevas formas tecnológicas de comunicación a distancia, lo cual en ocasiones ha jugado en mi contra, como en esta ocasión" Informó que se reserva el derecho a actuar en contra de las personas físicas o morales que difundan la imagen tomada de la transmisión y que circuló en redes sociales, y ante ello, la propia Micher Camarena emitió una carta dirigida a la opinión pública, en la que ofrece sus disculpas: "En un aparte de la reunión, sin darme cuenta y mientras la cámara de mi computadora se encontraba encendida, me cambié de ropa mostrando mi torso desnudo". Declaró: "soy Malú Micher, y no me da vergüenza haber mostrado por accidente una parte de mi intimidad, porque justo la idea de que una mujer es 'sólo su cuerpo' es lo que ha permitido y fomentado la cosificación femenina contra lo que he luchado desde siempre".

La trayectoria de la senadora Micher Camarena destaca en la agenda de los derechos de las mujeres, y en el Senado preside la Comisión para la Igualdad de Género. Debido al confinamiento en que trabajan la mayoría de los sectores, como medida preventiva de contagio del coronavirus SARS-CoV-2, el Senado suspendió sus trabajos y los legisladores sostienen reuniones por medio de plataformas digitales, como han ocurrido, en días pasados encuentros con los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, así como con el subsecretario Hugo López Gatell con quien se enlazaron 55 senadoras y senadores.

En todo caso hubo transmisión de imagen por el Canal del Congreso. La transmisión con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, además de la plataforma de enlace, se difundió por las redes sociales de varios de los legisladores participantes Compañeras de legislatura, figuras públicas de la sociedad civil y distintos usuarios de las redes sociales reaccionaron a la carta pública de Micher Camarena, la mayoría con expresiones de solidaridad, y otras con exigencia de que sea responsable en su trabajo. Hubo señalamientos de que se mostró una de las formas en que se actúa en el Senado.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila afirmó que "ante los ataques en su contra, producto de un descuido durante una reunión a distancia, refrendamos nuestro compañerismo. La moral y la integridad serán siempre más fuertes que infamias y ataques". María Elena Morena (Causa en Común) escribió: "La basura apesta en el Senado y en las redes. Las diferencias políticas y partidarias deberían tener límites". Por su parte la diputada Martha Tagle (MC), posteó: "Mi solidaridad estimada @MaluMicher. Preciso investigar y sancionar a quienes fueron responsables de tomar y filtrar fotografías. La violencia de que fuiste objeto no puede quedar impune. Un abrazo fuerte".

La activista y periodista Lydia Cacho señaló: "En un país con doble moral como el nuestro, no es de extrañarse la miseria de quienes te agredieron tomando la foto de tu cuerpo. Ojalá hubieran tomado una de tu cerebro para aprender algo de lo brillante que eres y lo que has aportado a las mujeres del país". La senadora Lucía Trasviña ofreció "el respeto y agradecimiento de muchas mujeres a las cuales ha defendido y por las que ha luchado defendiendo sus derechos". Lilly Tellez, senadora sin bancada, que dejó Morena, donde chocó muchas veces con la postura de Micher, en temas como el derecho sobre el propio cuerpo), envió el mensaje de "mi solidaridad con la senadora @MaluMicher. Es vil haberle tomado una fotografía y compartirla. Un error lo comete cualquiera y es una bajeza pretender humillarla".

Nancy de la Sierra, senadora del PT, escribió: "Se te quiere y admira senadora. Un abrazo". Citlalli Hernández Mora, compañera de bancada de Micher, señaló: "en cada acto, hasta en los descuidos, tus respuestas son ejemplares". La senadora Claudia Anaya Mota (PRI), consideró: "Querida @MaluMicher, la disculpa la debe quien tomó y difundió la foto. Abrazo solidario para ti".

Consuelo Sáizar, presidenta de Conaculta con Felipe Calderón, envió: "Un gran abrazo solidario y lleno de respeto estimada @MaluMicher. Una imagen se diluye ante una trayectoria digna y admirable; ese texto es una valiente respuesta a la bajeza y a lo inaceptable". La diputada Ana Lilia Herrera (PRI), anotó: "Abrazo solidario, senadora. Vergüenza para quienes lo difundieron". La senadora Xóchitl Gálvez: "Te mando un abrazo".

De los usuarios de la red social, Leticia Núñez criticó: "Qué falta de profesionalismo atender la comparecencia mientras se cambia señora. Al trabajo llega uno ya vestido. Y qué bueno que le tomaron la foto, para exhibir su falta de seriedad. Eso es lo que exhibieron, no su cuerpo. Si hubiera sido un hombre también lo hubieran exhibido". Carlos Orozco, en contraste: "No coincido con la ideología de izquierda (...), pero como dirían en mi pueblo 'bien bajado ese balón' ".

María Elena Romero, escribió: "Senadora, independientemente de mi ideología política, como mujer tiene usted todo mi resto, apoyo y solidaridad. Abrazo". Belén Yumbe: "Lo indigno aquí no es su torso desnudo, sino el poco respeto que ella otorga a su investidura. Quiere decir que le estaba valiendo reverendo cacahuate su reunión y estaba en cosas más importantes, como cambiarse y no en poner atención a sus interlocutores". Argelia, expresó: "No apruebo que la agredan. Pero se trata de responsabilidad para estar lista para una reunión. Usted debería haberse levantado más temprano". El usuario Guillermo confesó: "detesto a su partido, pero coincido totalmente que es una barbajanada tomar fotos y viralizar. Créame que es una falta total de ética y educación de quien lo hizo". Juan Alberto Colón, preguntó: "¿Qué hubiera sucedido si un descuido tal se presentara en una empresa privada?" Comentó que "de menos, un acta administrativa por una falta de respeto hacia todos los demás involucrados. Como en este caso es el Senado no pasará nada Y tampoco apruebo las agresiones en su contra".