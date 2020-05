'Hostilidad hacia la prensa incita a violencia'

Los constantes comentarios en contra de medios de comunicación por parte de autoridades y, particularmente, del presidente de la República generan hostilidad y polarización e incitan a la violencia, consideraron organizaciones defensoras de los derechos de periodistas.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Christopher Barnes, dijo que el periodismo, como cualquier otra actividad, está abierto a la crítica; sin embargo, advirtió, el sesgo autoritario, ideológico y despectivo con el que López Obrador ataca a los medios, puede motivar a aquellos individuos que sólo necesitan una excusa para generar violencia y atacar físicamente a periodistas y medios.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, señaló que las campañas de desprestigio por parte del presidente López Obrador tocan también a medios internacionales como The Financial Times, The Washington Post o El País, entre otros.

"Lo que resulta extremadamente peligroso es la obstinación del presidente contra la prensa, incluso durante la crisis sanitaria del Covid-19 que afecta al país y requiere la mayor concentración del Jefe de Estado", enfatizó Rock.

Jan Albert Hootsen, representante del Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), consideró que la relación entre el gobierno federal mexicano y los medios es compleja.

"Yo creo que el gobierno federal mexicano tiene una relación bastante compleja con los medios a nivel nacional y local. El caso más extremo es la relación compleja de ataques retóricos, de hostilidad abierta entre el gobierno federal y medios, que podría derivar (…) en amenazas serias", opinó.

Se trata, añadió, de mera retórica la que es utilizada desde Palacio Nacional, porque ha sido notorio que el presidente de la República no ha amenazado ni utilizado la fuerza en contra de éstos.

"Pero en el momento en que decimos que es nada más retórica vemos que se crea una división entre lo que es la ciudadanía, los medios y el gobierno, que podría resultar en un clima de amenazas, de hostigamiento. Vemos cómo muchos periodistas, que tienen presencia en las redes sociales, han sido blanco de violencia, de acoso y de amenazas con un lenguaje bastante adverso, ello en online", agregó.

Resulta preocupante, añadió, que siendo México el país más letal en el hemisferio occidental para el ejercicio periodístico, y en un contexto de inseguridad e impunidad, el gobierno federal caiga en un juego de palabras tan hostil contra la prensa.

"Un funcionario del gobierno federal, también el presidente, está en su pleno derecho de expresarse, como cualquier ciudadano", mencionó, "pero el presidente de la República no es cualquier ciudadano, es el Mandatario de todos los mexicanos, no sólo de algunos. Cuando él dice que un medio miente, debe hacerlo con argumentos".

Jan Albert Hootsen apuntó que desde el gobierno se debe entender, también, que los medios no están para apoyar o atacar a la administración, sino para ser un contrapeso.