Pasó 37 años en prisión por un crimen ajeno, hoy cautiva con su voz

Conoce a Archie Williams, un hombre de Louisiana, Estados Unidos que tras pasar 37 años en prisión por un crimen que no cometió, enamoró a los jueces de America's Got Talent.

Archie fue liberado en 2019 por la organización civil 'Innocence Project', la cual se encarga de exonerar a personas que han sido encarceladas sin pruebas de ADN o evidencia contundente de que cometieron los cargos que se les presentan.

El 9 diciembre de 1982 una mujer fue asesinada y violada en su hogar, poco después, en enero, Archie fue detenido y acusado de haber cometido el crimen aunque se presentaron a cuatro testigos que lo vieron en otro sitio el día de los hechos.

Luego de 37 años la organización lo llevó a juicio para realizar las pruebas con las huellas de ADN, las cuales no coincidieron y se le otorgó la libertad en marzo del año pasado.

De acuerdo a su testimonio, el hombre sobrevivió en prisión tantos años gracias a sus oraciones y la música.

En su audición, Archie enamoró a los jueces y a la audiencia con su versión del tema 'Don't Let The Sun Go Down On Me' de Elton John, misma que recibió un aplauso de pie de todos los presentes.

Gracias a su voz y su historia, Archie Williams pasó a la siguiente fase del certamen y se posiciona como uno de los favoritos.