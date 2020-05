'Lord Molécula' una vez más es tendencia por su 'amor' a AMLO

Luego de la conferencia mañanera del presidente Andrés López Obrador, el periodista mejor conocido por las redes sociales como 'Lord Molécula' se convirtió en tendencia una vez más.

Al llegar su momento de participar y cuestionar al presidente, el hombre aseguró que por medio del Internet, usuarios han pedido llamar al índice de bienestar 'AMLOver' por sus siglas y las de la palabra 'lover' (amante en inglés).

Apenado Andrés Manuel contestó que no y continuó con las demás preguntas.

"No, no, no, no, así no, imaginate", contestó el mandatario.

A través de Twitter algunos internautas han criticado su capacidad periodística y han pedido que lo retiren de las conferencias, mientras otros reaccionaron con risas y comentarios cómicos.

Y Lord Molécula propone que el Índice del bienestar propuesto por el presidente de llame Amlove. pic.twitter.com/JiGGqXUSq8 — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) May 28, 2020