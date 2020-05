NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

A pesar de que el músico Charlie Rodd pertenece a la generación millennial, fue hasta este momento de confinamiento que, asegura, ha aprendido a explotar los beneficios que la tecnología le ofrece para crear música y letras de canciones.

“He tenido que aprender de muchas cosas que dejé para después, entre ellas utilizar bien las redes sociales, tratar de estar más cerca de la gente que me sigue y se me ocurrieron varias cosas en esos momentos de introspección, entre ellas una canción que decidí hacer con las personas que me siguen, utilizando Instagram y sus herramientas”.

Aunque aún no tiene nombre esta canción, este tema será incluido en su nueva producción “Mundo de 2”, que estrenará el 12 de junio y del cual ya adelantó uno de los sencillos, “Soñar contigo”.

“La canción tiene esta historia de fondo, de toparte con una persona importante en tus sueños y cuando despiertas era tan bonita la conexión que quieres seguir soñando lo mismo; creo que a todos nos ha pasado algo por el estilo, en estos tiempos siento que vivimos un poco eso, empezamos a extrañar el contacto con las personas y queremos volver al momento donde nos sentíamos bien con una persona especial”.

Fue por eso que decidió invitar a la cantante Baker Grace, para realizar una nueva versión de este tema y se convirtiera en un diálogo entre dos personas separadas por la distancia. La cantante estadounidense grabó su parte en el estudio de su casa en Nueva York y la mezcla la hizo el productor Rudy Martínez en la ciudad de Monterrey.

“Se me hace muy mágico que a pesar de que todos estamos muy lejos, podemos contar algo y transmitirlo a personas que seguramente están en otras ciudades o países, es bonito compartir algo uniforme”. Charlie explicó que Mundo de 2 es un álbum conceptual, en el cual el sentimiento de extrañar a alguien y su deseo de reencontrarse son la constante.

“A veces extrañar es bueno y bonito, es un sentimiento que hay que abrazar con el alma y quería que el disco tuviera esta perspectiva”.