El Espacio de Cerpa

Todavía sigo pensando si en realidad, fuimos conquistados por los españoles porque aún me ha quedado el titubeo de esta situación en este bendito país porque, al parecer, seguimos metidos en lo que aparenta, un barril sin fondo en lo que se refiere a esta cuarentena porque por más que se nos menciona acerca de las medidas de prevención que debemos de tomar, muchos de los ciudadanos consideran esta pandemia como una falsa y cuando queremos y deseamos de que todo esto finalice, un cúmulo de vecinos y de esta región, les importa un reverendo cacahuate esta realidad y todo esto se torna como un círculo vicioso.

Un amigo alemán un día me comentó que si ellos tuvieran la extensión territorial que nuestro país posee, serían los más poderosos de este mundo (cuánta razón tenía) y me ha quedado claro que, la respuesta que le dio el subsecretario de salud a una conductora de noticias de la noche hace un par de semanas y que aquí lo mencionamos, pienso que esa contestación debió haber sido si alguna vez tendremos la esperanza no de llegar en un mundial de futbol a las semifinales sino que podríamos pasar al famoso quinto partido porque por más que avanzamos, cada día el sentido común, queda fuera de nuestro contexto y seguimos creyendo que todo nos vale progenitora.

Y después de que Jerry Sloan se nos adelantó en el camino y que siempre lo recordaremos como el hombre que puso al Jazz en el protagonismo aunque solo le faltó levantar el Larry O´Brien, si la campaña actual de la NBA regresa al final de esta pausa, podemos trasladarnos directamente a la postemporada del “deporte ráfaga” y dada a la perplejidad de lo que ha sucedido, los playoffs del basquetbol pueden estar designados por los encuentros más que nunca.

Todas las escuadras de la liga, poseen al menos, un elemento en su róster que, cuando llega la hora de la verdad, será inexplorado en la ofensiva como es el caso del jugador canadiense de raíces haitianas Luguentz Dort del Thunder o en la defensa con Kemba Walker de los Celtics donde algunos equipos tienen múltiples casos de esta naturaleza y en los partidos, es obvio de que no solo sobre quién está protegiendo a quién al inicio de una posesión porque especialmente en los juegos de postemporada, la ofensiva pretenderá dictaminar enfrentamientos por si mismos estructurando pantallas para enfrentar a su anotador más intenso, contra el defensor más endeble del oponente (sentido común).

Si eres un escolta o un ala que no puede descargar metralla, es viable que seas encargado de la ofensiva cuando llegue el momento clave y en el otro lado de la duela, apuntar a un defensor en exclusiva, puede resultar tan simple como imponer a un gigantón en el perímetro o a un pequeño guardia para defenderse en el puesto (sentido común) en fin.

En todo el planeta, los Clippers tienen a dos de los mejores jugadores de dos vías porque ni Kawhi Leonard ni Paul George, deben ser ignorados en la ofensiva ni dirigidos a la trinchera y hasta en una loquera, podemos decir que el equipo que dirige Doc Rivers, podría ser el equipo más completo de la NBA con responsabilidades mínimas en cada extremo de la duela no obstante, existen algunas interrogaciones referente al conjunto de Los Ángeles donde tal vez, lo más atrayente, es si Lou Williams debería estar en el piso cuando el encuentro se encuentra cerrado.