Camerata rebaja el 30 por ciento de sueldo a músicos

La pandemia por el COVID-19 es una que le ha pegado a todas las economías y en varios sectores se han tenido que reajustar presupuestos bajando sueldos y realizando severos recortes de personal. El área del entretenimiento y la cultura no es la excepción y uno de los casos más recientes de reajuste es el que realizó la Camerata de Coahuila, que primero presidió de personal administrativo, luego aplicó el recorte de un 15 por ciento a los músicos y ahora ya tomó la decisión de que los mismos, solo reciban el 70 por ciento de la paga que venían manejando antes de que se presentara la pandemia.

Lucrecia Martínez de Santibáñez, vicepresidenta ejecutiva de Camerata de Coahuila refirió que efectivamente "la nueva normalidad" empujó a que en la agrupación se tomara esa decisión debido, entre otras cosas, a que ahorita no se está reflejando la entrada de taquilla por no tener conciertos "no tenemos donativos de empresas y al Gobierno del Estado, pues obviamente se le ha duplicado los gastos por la contingencia, además los problemas con el gobierno federal, que esos ya los conoce todo el mundo".

Fue así que dijo que frente a esta realidad, desde el patronato se tomó la decisión de hacer la rebaja del 30 por ciento a los sueldos de los músicos y del personal administrativo "esto es en función de solidaridad con la sociedad y solidaridad con el gobierno del estado".

Recordemos que la Gaceta parlamentaria de la XLI Legislatura en la entidad refirió (a principios de año) que de acuerdo al dictamen correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para el ejercicio fiscal 2020 se asignaron apoyos a asociaciones civiles culturales encabezadas por la Camerata de Coahuila, que mantendría, este año, una transferencia por un total de 18 millones de pesos que como cada año se realizaría en ministraciones.

Ahora, según Lucrecia, ese presupuesto tuvo que se modificado y dijo "no tener a la mano" la cantidad real que tendrá entonces la Camerata para este año, lo que sí aseguró es que se han ido adaptando al tiempo y que los reajustes que realizan, son parte de una realidad que se vive en todos los sectores y de manera general.

Señaló que cada movimiento está pensado para que no se pierdan las fuentes de trabajo, pues de no rebajar su presupuesto, modificando los sueldos, entonces hubieran tenido que despedir a diez músicos.

En total son 42 músicos los que han resultado afectados. "A los que ganan bien poquito no se les puede bajar, porque tocan muy pocas veces, como los timbales que tocan muy de vez en cuando, entonces ellos ganan poquito, o algunas gentes de la oficina también que su sueldo es reducido, pues también se les va a bajar menos, pero son 42 músicos y son seis gentes en la oficina".

Informó que tuvieron que presidir de dos personas de administrativo. "Desgraciadamente les tuvimos que dar las gracias. Debemos ir apretando porque luego también debemos dar indemnización. Entonces ahorita lo que queremos es lo poco que tenemos es usarlo correctamente aunque no se les pague completo".

Martínez de Santibáñez puntualizó que se encuentran en una situación de incertidumbre y no sabe lo qué pasará después si esta situación empeora. "Esta cosa parece no terminar, no creo que vayan a abrir los teatros a corto plazo, no veo que se vayan abrir ni los teatros, ni los cines a corto plazo".

Cuestionada sobre, en promedio, cuánto gana un músico de Camerata, dijo que entre 20 y 25 mil pero de esa cantidad se les descuenta la parte del Seguro Social. Por ello, refirió en muchos casos se les daba bonos extras, recurso que actualmente tampoco no están recibiendo.

Por último lamentó la situación actual, y señaló que lo anterior solo se trata de una acción solidaria pues "Camerata no podía ser una institución que se quede fuera, yo se que el Gobierno del Estado no le ha bajado el sueldo a sus empleados, sus razones tendrá, pero nosotros debemos ajustarnos a nuestra realidades".