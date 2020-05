Al que parece que se le empiezan a revertir las ganas de instalarse en el edificio más caro de Torreón es al diputado federal y ex 'hooligan' panista Luis Fernando Salazar, quien empezó a intensificar sus estrategias para abonar el camino a la candidatura. Y es que además de las tradicionales campañas sucias, don Luis Fernando se apresuró con un par de encuestas telefónicas en la que les pregunta a los ciudadanos que si fueran las elecciones para la alcaldía de Torreón por quién votarían. En la primera daba como opciones primero al propio Luis Fernando Salazar, por el partido que se derrumba, Morena; segundo, al carnal Marcelo Torres Cofiño, del vapuleado Partido Acción Nacional; y tercero, al candidato del PRI, fuera quien fuera. Según nuestros subagentes, disfrazados de encuestador a modo, en este primer sondeo don Luis Fernando quedó debajo de Marcelo Torres Cofiño, pero arriba del PRI, es decir, de segundo.

Pero en la segunda encuesta, el expanista quedó no solo por debajo del PAN, sino también del PRI, ya que en ese segundo ejercicio ponían como candidato de lo que queda del Revolucionario Institucional de nueva cuenta al exsecretario de Rubén Moreira Antonio Gutiérrez Jardón; es decir que el panorama para el diputado federal pasa de moreno a más oscuro.

***

Al que se le hizo bolas el engrudo tratando de explicar cómo es que el pozo de agua que con tan solo cuatro años de haber sido inaugurado y a tres de su reinauguración dejó de funcionar así no más de la noche a la mañana, dejando sin agua a miles de habitantes del sector norte de la ciudad, fue al eterno gerente técnico del Simas Torreón, Raymundo Rodríguez, a quien no han podido remover de su cargo ni los alcaldes del PRI, del PAN, ni el sindicato de la paramunicipal, ni las oraciones de las miles de familias sedientas que prenden veladoras un día sí y otro también para que ya pongan a alguien capacitado en su lugar y le den por fin la sacudida que tanta falta le hace al Simas. Sobre todo luego de que, a decir de nuestros subagentes, hace apenas unas semanas fueran balconeados los propietarios de algunas residencias de sectores como San Isidro y El Campestre, quienes tenían medidores alterados que les permitían pagar cómodos recibos de 180 pesillos, y a quienes una vez que les fue cambiado el medidor la tarifa les aumentó, como era de esperarse. La cosa es que, a decir de los subagentes, quienes han ayudado desde hace años a que muchos propietarios no paguen su consumo real de agua, son algunos empleados de la propia paramunicipal los que andan haciendo travesuras; según los subagentes, la empresa también tiene reportes de algunas residencias de colonias exclusivas que tienen conectados de forma ilegal tubos de hasta dos pulgadas a la red hidráulica para regar sus jardines y llenar las albercas, sin que eso les marque en el recibo, claro, con la complicidad de algunos trabajadores del Simas.

***

A quienes les resultó contraproducente el intento de balconear a los miembros de la Canirac, quienes por estos días andan sufriendo las estragos financieros del temible coronavirus, fue a los de Camerata de Coahuila, quienes estuvieron reuniendo despensas para repartirlas entre sectores vulnerables afectados por la crisis de la pandemia; sin embargo, más allá del gesto noble de ayuda, lo que molestó a algunos socios de la cámara de restauranteros fue que la orquesta coahuilense circulara un comunicado en el que decían que la entrega de despensas se postergaría gracias a que la Canirac no había entregado la parte a la que se había comprometido. Nuestros subagentes, disfrazados de chef desempleado, nos comentan que algunos miembros de la asociación sintieron como un dardo envenenado el comentario de Camerata, más cuando la mayoría están viendo en jaque su operación debido al cierre de los establecimientos; incluso ante la violencia innecesaria hubo quien dijo, como no queriendo la cosa, que para la orquesta era muy fácil, ya que hasta el momento ninguno de sus miembros había dejado de recibir su jugoso salario, pagado por cierto con los impuestos del sufrido contribuyente, mientras que los dueños de restaurantes han tenido que dejar sin comer a muchas familias de meseros, cocineros, bármanes y 'bartenders'. A decir de los subagentes, el desafortunado comentario de Camerata molestó tanto que algún dueño de restaurante fifí aprovechó para recordar que el director de la orquesta, Ramón Shade, sigue recibiendo sus cien mil pesillos de sueldo mensual, lo que seguramente le ha hecho el confinamiento durante la cuarentena mucho más llevadero.

***

Desde que el COVID-19 decidió venir a cambiarnos la forma de vida, uno de los gobernantes que no dudaron ni tantito en tomar medidas preventivas para evitar los contagios fue el líder sindical universitario y alcalde priista de Lerdo, Homero Martínez, quien se ha vuelto tan estricto en la aplicación de las normas de la sana distancia que se ha dedicado a cancelar las fiestas que se realizan en las quintas de Ciudad Jardín, claro, sobre todo cuando quien las organiza coincidentemente pertenece a Morena o al PAN, porque, a decir de varios vecinos, la Administración municipal ha hecho caso omiso a las denuncias de los vecinos de algunos funcionarios municipales a los que les ha dado por hacer reuniones con música a todo volumen en tiempos de contingencia sanitaria; como tampoco se explican por qué don Homero se ha ensañado en aplicar todo el peso de la norma sanitaria a los vendedores de melón y verduras que se ubican en algunas esquinas sin hacer congestionamiento, mientras que los negocios formales de la ciudad que no cumplen con las normas sanitarias ni siquiera son visitados por los inspectores. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, dicen que la preocupación del alcalde de Lerdo ante la pandemia es nomás de dientes pa'fuera, ya que incluso se dio el lujo de rechazar cien pruebas de COVID-19 que le ofreció el Gobierno de Coahuila como parte del programa "Por una Comarca Saludable", y hasta bromeó diciendo que si tenían muchas pruebas, las aplicaran en su estado, por lo que dejó muy clara la preocupación del edil por sus ciudadanos.