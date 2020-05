Piden reabrir gimnasios de Saltillo

Un grupo de personas entre dueños de gimnasios, así como trabajadores, acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar a las autoridades autorización para volver operar y así integrarse a la reactivación económica

Josué Daniel García, del gimnasio For Gym, señaló que debido a que están clasificados dentro de los comercios no esenciales, no han podido contar con ingresos para el pago a los trabajadores.

"Ahorita estamos en cero y no tenemos dinero para pagar a empleados. La verdad es que ya no tenemos dinero para sobrevivir está semana", dijo.

Añadió que debido a la cuarentena, se han incrementado los casos de obesidad, ansiedad y estrés, por lo que es importante la reactivación de este giro.

Dijo que tras la cuarentena, las pérdidas han sido de miles de pesos en cada uno de los gimnasios en Saltillo. Destacó que no se está pidiendo ayuda, sino solo que se autorice operar, por lo cual han sido ya emitidos dos oficios al Gobierno del Estado.