Perrito ha esperado por tres meses a su dueño en hospital; falleció por COVID-19

El pequeño Xiao ha vivido los últimos tres meses en el vestíbulo del hospital Taikang en Wuhan en la espera de su dueño, quien murió a manos del COVID-19.

Luego de que se publicaron fotografías de Xiao, algunos usuarios comentaron que ya han intentado alejarlo de la zona del hospital, pero siempre encuentra su camino para regresar.

Enfermeros y trabajadores se encargaron por un tiempo de mantenerlo alimentado e hidratado, pero ya que algunos pacientes mostraron su descontento al tener a un perro deambulando por el hospital, los trabajadores llamaron a una protectora de animales para que acojieran al pequeño hace poco.

