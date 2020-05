Retiran a vendedores ambulantes de mercado en Lerdo

Nuevamente se registró la presencia de los vendedores ambulantes de melón y sandía en los márgenes del Mercado Donato Guerra, quienes el pasado viernes 22 de mayo habían sido desalojados e instalados a varios cientos de metros del centro de abasto, por lo que, se repitió el operativo de retiro.

Fue un operativo conjunto integrado por personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Prevención Social y Seguridad Pública, mediante el cual se procedió a retirar de nueva cuenta a los meloneros, a quienes ya se les había pedido anticipadamente alejarse del lugar.

Conrado Antúnez Ponce, director de Prevención Social, había declarado que la venta de melones no estaría prohibida en la ciudad, solamente se buscaría que los comerciantes no provocaran una aglomeración en las calles alrededor del mercado, donde se ha hecho un gran avance para disminuir la concentración de personas.

"Hemos hecho un gran esfuerzo para disminuir la presencia de las personas en gran número en el mercado, los locatarios y comerciantes han entendido nuestra intención de evitar las aglomeraciones y los vendedores de melones ya hemos girado oficios y aún no han entendido", añadió. "Nuestra intención no es prohibir la venta, ellos lo seguirán haciendo, pero no en los alrededores del mercado donde generan aglomeraciones", enfatizó.

Los meloneros han sido reubicados en diferentes puntos de la ciudad en los últimos días por el personal de Plazas y Mercados y los operativos serán permanentes.