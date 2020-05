Para Empezar

Los Canarios, Los Ates y finalmente Los Monarcas o la Monarquía del Morelia, equipo animador y travieso en los ochentas y noventas, equipo candidato en los tempranos dos mil y definitivamente un equipo desdibujado y gris en los últimos tiempos. No nos hagamos tontos, no nos agarremos de todo para berrear y reclamar, por favor seamos más analíticos y objetivos. Sé que en estos tiempos de encierro es complicado pedir controlar los sentimientos pero si ya nos fletamos un mes de chillones por una liga quebrada que ya no pagaba como el Ascenso MX, por favor no empecemos otra vez ahora con el tema del Morelia.

Era un secreto a voces que el Morelia estaba en venta por ya no ser un negocio rentable para nadie, como varios clubes de nuestro futbol, carecía de infraestructura propia, lo terminaban sacando a flote dineros públicos combinados con apoyos más condonaciones de impuestos de gobernadores y presidentes municipales que iban desde el préstamo del estadio y lugares para entrenar, más que apoyos pues, los gobiernos eran socios y ese dinero iba a fondo perdido. La Liga MX y sus dueños no se iban a privar de una plaza exitosa para ir a hacer un experimento en Mazatlán. Si Morelia hoy se queda sin futbol es porque los números ya no salían. Por supuesto que hay cosas qué lamentar como los verdaderos aficionados y aficionadas que se quedan sin equipo, la gente de la economía informal que vivía de los días de partido, colegas de medios que tendrán que hablar de otras cosas que no generarán el mismo interés que un equipo de primera, a todos ellos mi empatía y comprensión, sin embargo, en Mazatlán habrá activación de todos esos sectores, así es el negocio del deporte profesional. Morelia volverá, ojalá vuelva, con ese estilo de aquellos equipos del Fantasma Figueroa, Juan Carlos Vera y Mario Díaz, dirigidos por la Tota Carbajal pero también ojalá con esa solidez de planteles en la época de Álex Fernandes, Claudinho y Comizzo. Ojalá vuelvan con dueños michoacanos, recuperando su identidad y aprovechando su buen estadio y gran afición. Manye Castil