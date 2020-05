Anécdotas de la cuarentena

Un amigo de Face me envió "un choro" que publiqué en mi espacio, sin demasiado cuidado lo confieso , aunque en un afán de justicia por equilibrar un poco "en la prensa los derechos de la Derecha" , a la que evidentemente detesto en sus manifestaciones a cual más falsa y canallesca. Hasta ahí bien y no me arrepiento. Es más, dejo un tiempo en mi página el mamotreto para que otros más doctos examinen la posibilidad de verdades -o no- que pueda contener.

Pero por lo que sí merezco un autocoscorrón es por no fijarme en las firmas responsables. Resultaron ser entre otros Los Claudios X González, que considero impresentables. Hace años conocí en el Club Mundet al padre, presidente de Kimberley Clark, Mr. Kleenex, el de los pañuelos de papel que nunca compro porque se chupan el agua de Querétaro. Este Claudio X que fue invitado en calidad de esclavo de Miguel de la Madrid a sus viajes por el mundo . El nuevo Claudio X, el hijo, se autonombró con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo "asesor en inversiones extranjeras" y vocero con el sector empresarial, al que hoy le da vergüenza por supuesto. Dice que no va a invertir en México y es que el muy patriota no obstante haber luchado con más de 2,000 amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía (militar y civil que por fin está construyendo el Ejército) se enca…nijó porque el juez Juan Carlos Guzmán le dio luz verde a la construcción. Y fueron saliendo otras infos, especialmente de una señora Amparo Casar, que solo conozco por sus intervenciones en el canal once, lis-tí-si-ma adalid de la más extrema Derecha que tiene diez mil títulos universitarios , pero sobre todo es Doctora en la selección de aquellos a los que ofrece su erudición: Marta Sahagún y sus hijos Bribiesca por ejemplo que saquearon a Pemex a través de su compañía OCEANOGRAFIA cuando estaban en el poder al lado del zoquete de Fox. Cuando se robó la presidencia Felipe Calderón en 2006, no le hizo caso a esta señora Casar, sin duda por conocer la historia de los hijos Bribiesca, porque Amparo Casar fue apasionada propulsora del fraude electoral contra AMLO. A la fecha colabora en muchos ámbitos, entre otros adalides de la Derecha. Así la anuncian LOS "SPEAKERS", grupo fundado por Luis Valls el franquista presidente de 1972 a 2004 del Banco Popular en España. "Imparte conferencias académicas en universidades, centros de investigación de prestigio internacional y de coyuntura en confederaciones, consejos empresariales y grupos financieros. Entre estos últimos, Barclay's Bank, Credit Suisse, BlackRock y Banamex-City Group". ¡Ah, que los Banqueros Internacionales…! "En el ámbito político participa frecuentemente tanto a nivel del Gobierno Federal -ojo, Gobierno federal- como del Poder Legislativo y de los partidos, como asesora en temas relacionados con las reformas político-electorales y otras iniciativas de carácter estructural para evaluar su viabilidad y consecuencias políticas". ¡TODO LO SABE MEJOR QUE NADIE! Sin duda mejor más que su compañera Denise Dresser que así dice: "Speakers México puede congratularse del éxito obtenido hasta el momento. Es una compañía puntual, que trata de modo excepcional tanto a sus clientes como a sus conferencistas. Como colaboradora desde hace ya varios años, solo me queda agradecer ser parte del excelente equipo que ha logrado construir Luis Valls (Luis Valls (1926-2006)). Por supuesto Casar está también en el periódico "Deforma " y "ADN Político", de Grupo Expansión. Así como en TV en "Primer Plano" en canal 11 -curiosamente- y desde luego está en Radio Fórmula con "José Cárdenas Informa". Pero lo más interesante es su pasado: "Fue Coordinadora de asesores de Santiago Creel durante el gobierno de Vicente Fox. Participó en la estrategia de posicionamiento de la figura de Martha Sahagún con recursos públicos. Su exesposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, 'se suicidó' aventándose del piso 18 de la Torre de Pemex cuando era investigado por casos de corrupción. "Carlos Fernando Márquez Padilla fue coordinador de asesores del director corporativo de administración de Pemex, Octavio Aguilar Valenzuela. Dicen los primeros reporte policiacos, suicidio; sin embargo, este crimen ocurre en medio de un grave conflicto que enfrenta al Gobierno de Vicente Fox con el sindicato petrolero, motivado por la firma del convenio que compromete para los próximos dos años a esa paraestatal, a entregar cerca de 8 mil millones de pesos a los líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana".