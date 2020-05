Congelan iniciativa de fideicomisos

Después de que varios sectores de la sociedad y de que seis de los ocho grupos parlamentarios de San Lázaro -incluidos dos de sus aliados, PES y PT- decidieron no apoyar la iniciativa de Morena para desaparecer 44 fideicomisos, el coordinador de la bancada mayoritaria en San Lázaro, Mario Delgado, y la vicepresidenta, Dolores Padierna, determinaron congelar este proyecto y abrir un diálogo con algunas dependencias del gobierno federal, así como con diversos sectores afectados.

Sin embargo este congelamiento no significa que se vaya a cancelar la aprobación de esta iniciativa, simplemente, dijeron, se legislará sin prisas, con responsabilidad, y serán sensibles a las opiniones de los distintos sectores.

"Para no generar incertidumbre en los sectores involucrados en los fideicomisos, hemos decidido congelar la iniciativa, la vamos a congelar, no la vamos a dictaminar en el corto plazo, hasta que establezcamos mesas de trabajo con el gobierno, con la Función Pública, con Hacienda, con la Consejería Jurídica y con los sectores involucrados, para tener un diálogo con ellos en parlamento abierto y decidir cuál es la mejor manera de administrar determinados recursos, programas y apoyos. Y una vez que se termine con estas mesas, entonces sí reabriríamos para la dictaminación de estas iniciativas", explicó Mario Delgado en una conferencia virtual.

Dolores Padierna aceptó que se equivocó al presentar esta iniciativa antes de consultar a los diferentes sectores, y Mario Delgado dijo que fue importante poner sobre la mesa este proyecto para que se tuviera materia con qué iniciar la discusión. Además dijeron que por lo pronto le dan la seguridad a la comunidad científica, a los periodistas y a todos aquellos que reciben algún apoyo o programa a través de un fideicomiso, "para que no sientan temor, que no se genere incertidumbre, no se sientan amenazados sobre el futuro de esos apoyos".

"Reconocemos que no fue la mejor [manera], tal vez, estamos sesionando en condiciones muy novedosas o adversas, sí queremos que cuanto antes se legisle en relación con esto, pero no se pueden desaparecer así como así, porque son fideicomisos creados por ley, entonces se tiene que modificar la ley para poderle buscar el nuevo destino, o bien la nueva figura, ésa era nuestra intención, no hay ninguna mala fe, no queremos lastimar a nadie, queremos eficientar el tiempo. (…) pensamos que se iba a entender rápidamente y no fue así, nos equivocamos, yo me equivoqué en todo caso", dijo Dolores Padierna.

Mario Delgado explicó que hacer una revisión de los fideicomisos es para evaluar si esta figura es la más pertinente y se justifica para administrar los fondos y apoyos.

El pasado miércoles, Morena presentó en la Comisión Permanente una iniciativa con la que se pretende desaparecer, entre otros, el Fidecine y los fondos de Desastres Naturales, para defensores de derechos humanos y periodistas, apoyos para el desarrollo agropecuario, para la ciencia y la tecnología, así como los destinados a trabajadores migrantes en el exterior e incluso deportistas, para destinarlos a la lucha contra el Covid-19; sin embargo, distintos sectores de la sociedad expresaron su rechazo.

Este jueves después de diversos reclamos en las redes sociales de parte de los directores de cine y ganadores del Oscar, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, por la posible desaparición del Fidecine, Mario Delgado reculó y anunció que este fideicomiso no desaparecería, porque es muy necesario para el apoyo de producciones mexicanas.

Ante esto, los aliados legislativos de Morena, el PT y el PES, también adelantaron su rechazo a este proyecto y explicaron que si se tocan fideicomisos que tienen que ver con deuda pública, los que existen por ley o los que tienen que ver con proyectos sociales, no lo avalarían.