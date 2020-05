Muere por COVID-19 el mayordomo de la Casa Blanca; sirvió a 11 presidentes

Su familia dio a conocer la lamentable noticia de que el trabajador había fallecido a manos del virus que ha cobrado la vida de más de 95 mil personas en Estados Unidos.

Wilson era reconocido por haber trabajado para 11 presidentes, siendo el republicano Dwight D. Eisenhower en 1953.

La nieta del trabajador mencionó a CNN que había comenzado como limpiador, pero gracias a su amable actitud y pasión por trabajar, se le dio la promoción a mayordomo principal por parte de Jacqueline Kennedy, esposa del mandatario John F. Kennedy en 1961.

“Era un hombre tranquilo, pero severo. Muy generoso, nunca se molestó ni se quejó. Siempre aseguró que vivió una vida bendecida”, mencionó Taylor Gay al medio.

Debido a su edad, Wilson Roosevelt decidió retirarse en 2012 durante el mandato de Barack Obama, cuya esposa Michelle Obama envió un mensaje a la familia tras enterarse de la triste noticia.

Así como Michelle, familiares de otros presidentes con los que trabajó se expresaron a través de redes sociales para lamentar el fallecimiento del mayordomo y recordar momentos especiales que vivieron dentro de la Casa Blanca con su compañía.

“Hizo que generaciones de familias presidenciales se sintieran como en casa, incluida la nuestra", escribió Hillary Clinton en Twitter.

Bill and I were saddened to hear of the passing of Wilson Roosevelt Jerman at the age of 91 from COVID-19. Jerman served as a White House butler across 11 presidencies and made generations of first families feel at home, including ours. Our warmest condolences to his loved ones.