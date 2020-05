PETA protesta contra el juego Animal Crossing

Un juego en donde muchos de los personajes son animales, en donde los jugadores cultivan plantas y pueden pescar, no para matar sino para mostrar las especies en museos, lo que parece algo inocente. Sin embargo, la organización PETA no lo considera así y realizó una protesta contra Animal Crossing.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), la asociación más grande del mundo que lucha por el tratamiento ético de los animales ya no sólo se está preocupando por los animales reales sino que ha ampliado su causa a los virtuales.

En Animal Crossing: New Horizons, el videojuego para Nintendo Switch, un grupo de usuarios se congregaron fuera del Museo de Blathers, un museo virtual dirigido por un búho de dibujos animados.

En el museo de exhiben peces e insectos que los jugadores pueden atrapar, aunque no matar. Aún así para PETA publicó un video en donde varios personajes humanos protestan fuera del museo y luego irrumpen en él corriendo alrededor de las peceras del gritando "EMPTY THE TANKS" (vacíen los tanques) y "FISH SON AMIGOS" (los peces son amigos).

Los personajes también gritan al lado de Blathers, el búho que se "encarga" del museo, pues argumentan que éste anima a los jugadores a sacar peces de sus hábitats naturales para poder atraparlos en tanques diminutos.

El video que fue publicado en TikTok y puede verse en la cuenta oficial de PETA de Twitter dura solo 30 segundos y acumula más de 2.3 millones de visitas. De hecho el nombre de la organización fue trending topic durante algunas horas.

PETA también está aprovechando el juego para distribuir una guía con instrucciones para hacerse vegano en donde recomiendan a los jugadores evitar actividades en Animal Crossing como desenterrar almejas, atrapar insectos y salir a pescar. Asimismo piden a los jugadores sólo "comer" fruta.

"¡La pesca no es vegana!", dice el guía de PETA. "No deberías pescar en la vida real, así que tampoco deberías hacerlo en el juego".

Animal Crossing: New Horizons ya ha llamado la atención por otras curiosidades. Recientemente, debido a la pandemia por Covid-19 se convirtió en un escaparate para conocer virtualmente a otras personas y tener citas románticas.