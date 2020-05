De Inglesita

Todo está puesto, según esto, para que en menos de un mes volvamos a disfrutar del futbol inglés. Sin embargo, parece haber puntos en específico que no terminan por dejar libre el camino a la Premier League para su retorno.

El 19 de mayo de 2020, de manera unánime, los 20 clubes de la Premier votaron a favor de que esa misma semana regresaran a los entrenamientos. En España lo hicieron antes, al igual que en Italia. Recordemos que la Bundesliga incluso ya reanudó actividades, y en Francia dieron por concluido el torneo. De estas, las cinco grandes ligas, la de Inglaterra es la que más tiene en juego por el tema de contratos televisivos.

Sergio “Kun” Agüero anteriormente expresó que sabía de varios jugadores que no querían volver a jugar en estas circunstancias, por más medidas de seguridad que puedan implementarse. Y es cierto e incluso absurdo. ¿Cuál será la diferencia de aplicar esos protocolos de distancia si el futbol es un deporte de contacto? Vaya, porque difícilmente una barrera se va a abrir, o dejarán de cometer faltas. Uno de esos jugadores inconformes habló recientemente: Troy Deeney, delantero del Watford. Explicó que no volverá a entrenar para no exponer a su hijo de cinco meses, el cual tiene dificultades respiratorias. Y, desde mi punto de vista, tiene toda la razón del mundo.

Reflexioné los últimos días sobre si el regreso del futbol (tanto en México como el resto del mundo) es crucial. Hablábamos las últimas semanas de que efectivamente se puede vivir sin futbol, y lo hemos hecho. Pero también caí en cuenta que hay mucho dinero en juego detrás de una decisión, y que si vuelve o no, implica pérdidas millonarias, que no solo afectan al dueño, sino incluso hasta los empleados de un club. Visto desde ahí: ¿Sigue siendo el futbol lo más importante de lo menos importante?

Y no sé a ustedes, pero a mi me sabe amargo que vuelva a rodar el balón en estas circunstancias: sin público, con retransmisiones de partidos deficientes y sobre todo sin forma física por parte de los jugadores. Justo a esto último apunta RaheemSterling, atacante citizen, quien dice que harán falta cuatro o cinco semanas completas de entrenamientos para volver en condiciones a la competición. Ahora podríamos entender por qué la UEFA quería reanudar Europa y Champions League después de concluidas las ligas.

Finalmente, el medio español del Arsenal, Dani Ceballos, habría filtrado la fecha de regreso del balompié inglés: sábado 20 de junio. Y aunque hasta aquí todo haya parecido miel sobre hojuelas, esta semana igualmente se hizo público seis nuevos casos positivos (de 748 pruebas) entre jugadores y personal de clubes de la Premier. Si estuviera en sus manos: ¿Reanudarían la liga?

La Liga española planearía volver el viernes 12 de junio, mientras que la Premier League de Inglaterra lo haría la siguiente semana. El futbol italiano volvería para las mismas fechas, solo que ellos apuntan a terminar a más tardar en agosto, y para conseguirlo lo harían mediante un sistema de eliminatorias.