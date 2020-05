Gobierno federal reporta avance del 18% en entrega de créditos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En el acto, Graciela Márquez, secretaria de Economía, presentó los avances de los créditos para hacer frente a la crisis económica por el coronavirus, informando que hasta el momento se han repartido 740 mil créditos de un universo de 4 millones, lo que representa un 18% de avance.

Márquez Colín dijo que de abril a mayo en las siete modalidades de crédito que ofrece el gobierno federal, se han dispersado 44 mil millones de pesos de un universo de 307 mil millones de pesos.

Los siete tipos de programas son "Crédito a la palabra", "Crédito solidario a la palabra", "Tandas para el bienestar", "Créditos personales ISSSTE"; "Créditos para vivienda de Fovissste"; "Crédito para vivienda de Infonavit" y "Créditos de nómina de Fonacot".

En el caso de créditos a la palabra, la funcionaria dijo que hasta el momento suman 317 mil 345 beneficiarios que han recibido casi 8 mil millones de pesos.

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto explicó que del crédito solidario a la palabra, se han entregado 195 mil créditos y se han dispersado 4 mil 875 millones de pesos.

APOYOS INÉDITOS

Sobre el tema, el presidente López Obrador aseguró que los créditos que el gobierno federal ha entregado a diversos sectores de la población para enfrentar el impacto económico por el COVID-19, son algo novedoso e inédito, debido a que no hay trámites burocráticos, sin intermediarios, y con las tasas de interés más bajas, si se compara con otros sistemas de créditos, a los cuales calificó como usureros.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos apoyos buscan reactivar la economía del país, pero también crear empleos.

"Es algo único, inédito, no hay trámites burocráticos, es a la palabra y no hay intermediarios, además las tasas de interés son las más bajas que pueden encontrarse, si se comparan con los créditos -cuando se otorgan- en la banca comercial, y ya no hablemos de otros sistemas de otorgamientos de créditos, verdaderamente usureros por las altas tasas de interés".

En Palacio Nacional, el mandatario agregó que estos créditos son a la palabra porque "nosotros sostenemos que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo".