Atienden en clínicas inadecuadas en Guerrero

Eran los primeros días de mayo, a la sala de Urgencias del Hospital General Adolfo Prieto de Taxco llegó un hombre de unos 50 años. Tosía intensamente, tenía fiebre y dificultades para respirar. Sus familiares apenas lo habían metido cuando se desplomó. Un médico y dos enfermeras asignados a esa área corrieron a ayudarlo. Sin embargo, lo hicieron sin el equipo para atender a pacientes con coronavirus, porque esos insumos sólo se ocupan en el área COVID-19 del hospital.

Al hombre lo internaron en la zona especial para pacientes de coronavirus. Días después falleció y su muerte generó crisis nerviosas entre el personal: el médico y las enfermeras que lo atendieron no llevaban el overol especial, careta ni cubrebocas adecuado. "Nos pusimos más nerviosos cuando el cuerpo estaba adentro en una bolsa y no sabían si lo iban a cremar", cuenta una enfermera que pidió el anonimato. El médico y las dos enfermeras fueron puestos en cuarentena.

Este hombre llegó por el área de Urgencias, porque en ese hospital la reconversión para atender a pacientes con COVID-19 no se hizo de la forma adecuada. La misma enfermera explica que no hay una señalización clara de por dónde deben entrar los enfermos o sospechosos de coronavirus. No hay filtros para revisar a los pacientes ni la semaforización dentro del hospital que indique dónde hay mayor carga viral.

"En la reconversión no se atendieron los lineamientos y esto está provocando que la gente, incluso las ambulancias de Protección Civil con pacientes de COVID, lleguen por el área de Urgencias", dijo. Explicó que los hospitales reconvertidos para atender pacientes con coronavirus tienen un acceso único para no mezclarse con los demás, acá no, dijo.

El caso del hombre no es el único. Apenas ingresó otro que después de tres días presentó los síntomas de coronavirus. Ocurrió porque no hay un filtro que diagnostique a los pacientes. En Guerrero más de 100 médicos y enfermeras se han contagiado y seis han fallecido.

El último caso ocurrió este jueves: murió el jefe de Laboratorio de la Clínica del ISSSTE de Iguala, José Guadalupe Mejía.

Insumos insuficientes. Los trabajadores del hospital informaron que el pasado miércoles se reunieron con el secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, a quien le expusieron las deficiencias en la reconversión y lo alertaron de que esto puede generar un brote entre el personal médico. El hospital adecuó el área COVID-19 con 14 camas y hasta ayer nueve estaban ocupadas. En el municipio, 41 personas han sido diagnosticadas con COVID-19 y 16 han muerto, la mayoría en este lugar.