Gobernadores van por nuevo pacto fiscal

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís informó que hoy viernes se reunirá en Parras con los gobernadores de Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y posiblemente Jalisco, para elaborar una ruta jurídica y pedir al Gobierno federal un nuevo Pacto Fiscal y medidas para la reactivación de actividades esenciales.

"En el caso de Coahuila tenemos mucho tiempo buscando una reciprocidad de la Federación hacia nuestra entidad, lo que aporta Coahuila no es precisamente lo que recibe y dentro de la planeación de obras, de proyectos no hay no hay ninguno de interés para nuestra entidad", señaló.

El mandatario priista dijo que además ahora está el límite a la inversión privada para las energías renovables: la falta de presupuestos del ramo 23, fondos metropolitanos y todo lo que cada entidad Federativa recibía y que de alguna forma permitía compensar la falta de reciprocidad ante la captación de recursos que tiene una entidad como Coahuila.

"Vamos a revisar la reactivación económica de nuestras entidades, sobre todo los que inician labores en la parte automotriz, las otras partes esenciales, tanto la construcción como la minería pues ponen a Coahuila a 317 mil gentes en la calle, que son los empleados registrados, entonces nos preocupan los protocolos, nos preocupa el orden y la disciplina de la gente para poder evitar el número de contagios, esa es la prioridad de la reunión".

Riquelme dijo que es válido que haya eje cargado de obras hacia el sur sureste, pero el equilibrio es lo más correcto.

Sobre los proyectos de energía renovable en Coahuila, el gobernador dijo que hay más de 14 proyectos que estaban listos para arrancar y "que desgraciadamente por este tema nos mete en un serio problema".

Agregó: "La inversión extranjera en México ha sido incentivada por todos los estados del norte y de esto hay preocupación porque en estos momentos hay incertidumbre entre quienes quieren invertir, y los que quieren invertir en nuestras entidades, no sólo por el impulso de las energías renovables sino de quienes estaban dispuestos a usarla y quienes estaban dispuestos a trabajar en esta modalidades nuevas de lo que ocupa las energías renovables en el país".