'No es tiempo para turismo', anima Landau a ciudadanos a regresar a EUA

A través de la sesión semanal para preguntas y respuesta que tiene con los ciudadanos estadounidenses, Landau señaló que México es un país maravilloso, pero ahora no es momento para estar de visitante.

"Si eres visitante temporal en México, te animo a que vayas a casa en los Estados Unidos mientras los vuelos comerciales aún estén disponibles. Este es un país maravilloso, pero una pandemia mundial no es tiempo para el turismo", detalló.

Landau agregó que para quien decida quedarse en México, debe asegurarse de contar con los recursos económicos necesarios, para financiar por completo su estadía, ello por un periodo indefinido.

Además, añadió, hay que asegurarse de tener un seguro médico que cubra los gastos de las eventualidades que puedan ocurrir en México.

Sugirió que para preguntas sobre estatus migratorio en México, es necesario comunicarse con el Instituto Nacional de Migración, y la información del contacto se encuentra en la página electrónica de la embajada de Estados Unidos.

Es la autoridad migratoria mexicana, detalló, la que puede dar información sobre qué hacer si ha excedido el permiso de turista de 180 días.

"Es posible que tenga que visitar una de las oficinas del INAMI y/o pagar una multa o tarifa. Nosotros en la embajada, lamentablemente no podemos extender su permiso", apuntó.

