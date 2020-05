Pide gobernador de Coahuila a la Segob cuidar fronteras

Luego de una conferencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y varios funcionarios federales, los gobernadores fronterizos pidieron que el paso de Estados Unidos hacia México también sea restringido, dijo Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, quien además explicó tras la ampliación a las restricciones de tránsito entre ambos países que no tendría por qué ser diferente de Estados Unidos hacia México.

La Cancillería de México dio a conocer que el Gobierno de los Estados Unidos amplió hasta el próximo 22 de junio las restricciones de movilidad en sus fronteras con México y Canadá, permitiendo únicamente el cruce en caso de actividades esenciales.

El gobernador de Coahuila detalló que con la reapertura económica de Texas, han observado que se ha elevado el número de contagios, situación por la cual consideró que la vecindad con Estados Unidos pone al estado en una situación de riesgo.

"Creo que hasta ahorita, en el caso de México y los intereses nuestros como de Estados Unidos y Canadá tienen una coincidencia: el sector automotriz; y está resuelta. Sin embargo, no podemos correr riesgo más allá de lo que es el interés dentro de la parte económica de México y los Estados Unidos, y lo está haciendo Canadá", dijo Riquelme.

Recordó que la Unión Americana amplió los periodos para el cierre de frontera con México, sin embargo, señaló que quien quiera venir a México viene, y estableció no entender por qué no se toma una precaución similar a la que están tomando los Gobiernos vecinos y que tienen una sociedad económica con México.

"No creo que caigamos en una censura o no es porque se violen los derechos humanos, no. Estamos en una pandemia, en una situación de riesgo y creo que pudiera ser uno de ellos, temas que a la postre pudiéramos nosotros regular. Esa es mi preocupación en el caso de nuestra frontera", dijo Riquelme Solís.

"La apertura económica en este momento no significa una gran circulación de personas, y tiene que ir de la mano con nuestras decisiones", expresó el gobernador en reunión con alcaldes de la región Norte.