Hemos tenido datos desde el primer momento: Ebrard sobre COVID-19

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que desde el momento en que China entró en emergencia por la aparición del COVID-19, México ha tenido en todo momento la información respecto a la pandemia.

"Desde un principio se tuvo información. Cuando ellos [en China] enfrentaron su primer brote relevante, México fue un país que estuvo cerca de la información, cerca de las necesidades que en su momento tuvo China", detalló.

Al reunirse con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, de manera virtual, el canciller mexicano detalló que desde el inicio de la pandemia, China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la situación que se tenía, por lo que México tuvo los datos desde el principio, así como de las necesidades que la nación asiática tenía.

"En el caso de China, debo decir que desde el principio de la epidemia, el gobierno de China informó a la Organización Mundial de la Salud de este tema y a México, como parte de ella. Por lo que me han informado las autoridades sanitarias de México, desde un principio se tuvo información cuando ellos [China] enfrentaron su primer brote relevante, México fue un país que estuvo cerca de la información", comentó.

Aclaró que China no le compró insumos a México: "Esto fue algo que se manejó, pero no es cierto. Lo único que México hizo, como siempre, es no impedir a nadie que adquiriera insumos mexicanos. México nunca ha cerrado el acceso a su mercado, somos el octavo exportador de productos médicos del mundo", expuso.

Marcelo Ebrard consideró que si México hubiese tomado cualquier acción restrictiva hacia su mercado, hoy no tendría acceso a productos que se han traído desde China o Estados Unidos.

Enumeró el apoyo que se ha tenido de la Unión Americana para la compra de 260 ventiladores, además de los insumos que se han adquirido gracias a la intervención del gobierno de China.

La complicación hoy, agregó, es que no se ha podido adquirir la cantidad de ventiladores que se requieren y ello porque la demanda es muy alta en el mercado y las complicaciones en las cadenas de valor es lo que lleva a que no se tenga el producto inmediatamente.

Ebrard Casaubon subrayó, además, que México contribuye de manera activa en lo que serán los protocolos para participar en los diversos tratamientos para tratar el COVID-19.

"México se integró a una organización que es una coalición internacional para buscar financiar o promover las vacunas frente a pandemias, se formó esto desde que se generó el ébola. Estamos participando con instituciones como la UNAM, el Politécnico, institutos de investigación nacionales, universidades del interior del país, participamos para tener el protocolo mexicano respecto de vacunas, que organiza la Secretaría de Salud, es decir, no es sólo esperar y observar, sino participar", apuntó.

El canciller explicó a los senadores que durante la actual emergencia sanitaria, Relaciones Exteriores se ha concentrado en el apoyo a los connacionales en todo el mundo.

Hasta el momento, indicó, se ha logrado la repatriación de 12 mil 746 compatriotas, pero aún quedan, advirtió, 2 mil 531 paisanos en todo el mundo.