Trabajadores en Veracruz denuncian probable brote de COVID-19

Trabajadores de una empresa de construcción exigen la aplicación de protocolos sanitarios ante un posible brote de COVID-19 entre algunos compañeros.

Los obreros contratados por la empresa Grupo Desarrollo Infraestructura (GDI) para la construcción del nuevo puerto, denunciaron que la compañía no ha implementado ninguna medida sanitaria necesaria para evitar contagios.

Indicaron que son más de dos mil empleados que están expuestos y de los cuáles ocho ya presentan problemas respiratorios y síntomas de Coronavirus y a pesar de ello, laboran.

“GDI no tiene medidas de precaución y ya hay como siete u ocho casos de COVID-19, tenemos un compañero que el día de hoy se sentía muy grave y le dijeron que no podía irse, que era una simple fiebre, trabajamos bajo ninguna norma sanitaria, aquí no hay para lavarse las mano, no nos dieron equipo”, declaró uno de los inconformes.