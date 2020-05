Angustiados, nuestros subagentes, disfrazados de batas desgastadas, nos informan que, de acuerdo con las cifras de contagio del temible COVID-19, Torreón es actualmente el municipio de Coahuila con mayores problemas respecto al crecimiento de la pandemia internacional que nos trae un día rezando y el otro también. Y no solo por los 164 contagiados, sino porque de estos hay once hospitalizados y solo se han dado 36 altas. En contraste, la capital del acero, Monclova, que saltó a la fama internacional tras convertirse en el epicentro de la contingencia sanitaria en la provincia, reporta 286 casos confirmados y solo ocho personas hospitalizadas, pero ya cuenta con un total de 204 pacientes dados de alta. Nuestros subagentes, fanáticos ciegos de Pitágoras, nos indican que en "Monclovita la bella" ya nada más hay 82 casos activos.

En tanto, hasta el día de ayer, Saltillo reportaba 96 casos con 50 altas y únicamente cuatro hospitalizados. Así pues, nomás hay que echar un ojo a los números para ver adónde apuntan los focos rojos y la preocupación, porque el mandamás de Torreón, Jorge Zermeño, sigue sin tomar las riendas de la contingencia para sumarse a las acciones de prevención. Lo que es el interés político electoral, dirían algunos, aunque la factura salga cara y con el tiempo se la cobren a otros.

Nuestros subagentes, en la capital del sarape y el pan de pulque, nos reportan que Coahuila estará de fiesta, o más bien dará una fiesta, estimado lector. Y es que el "góber" Miguel Riquelme ya está más que abocado en los preparativos para recibir este viernes en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente a los otros seis gobernadores de igual número de estados con los que ha formado ya no un bloque, sino un "muro", y no como el que quiere Trump, que va creciendo como enredadera, con el fin de insistir para que el Gobierno federal les haga justicia en materia fiscal y voltee sus ojos para apoyarlos con recursos ante la contingencia sanitaria y en suma la tan urgente reactivación económica que tanto nos hace falta. Por lo pronto, están confirmados los mandamases de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco y el anfitrión Coahuila. Así que los flamantes invitados primero se van a desgarrar las vestiduras con el análisis de toda la problemática que enfrentan, y luego se darán un tiempo para disfrutar de un exquisito vino de uva, directamente de las barricas de los populares viñedos de la región y tal vez les den de postre campechanas o dulces de nuez; con esos festines a ver si a la república independiente y soberana del noreste no se le vienen sumando hasta los gobernadores del sur.

***

Si al confinamiento al que tiene condenados a miles de ciudadanos el molesto coronavirus usted le suma, estimado lector, el intenso calor y la falta de agua, obtendrá un amargo coctel que tienen que beber más los sectores populares que los residenciales en Torreón. Aun cuando Simas prometió abasto suficiente para esta temporada, la cosa no ha sido así, y los pozos que tanto presumen en compañía del Estado siguen esperando funcionar en diferentes frentes. Y si además le agrega las gracias que le da por hacer a la inmoral Comisión Federal de Electricidad que falla tras falla en su deficiente servicio deja sin funcionar los pozos, el caos es seguro, y así lo han padecido zonas como Viñedos, Las Isabeles, La Merced, la colonia Centro, quienes han tenido que organizarse para llevar pipas y llenar sus tinacos, mientras que otros, ante falta de recursos económicos, tienen que esperar al tandeo que proporciona el Ayuntamiento. Pobre del ciudadano que tiene que limitarse a estar asilado por la cuarentena, con menos ingresos y los niños en casa y sin poder echar a andar sus aparatos de aire para poder soportar las altas temperaturas, pero eso sí, sin descuentos para poder hacerle frente al pago de la energía eléctrica. Y, como de costumbre, cada vez que al ciudadano se le ocurre protestar por la indiferencia de la flamante CFE, sus representantes repiten como loros mojados "pues quéjense en México". No cabe duda de que ni la 4T, con todo y su implacable músculo, ha logrado que los funcionarios que despachan desde la capirucha del 'smog' se pongan en los zapatos del sufrido ciudadano de provincia.

***

Luego de que se anunciara la reactivación de ciertas actividades, sobre todo comerciales, en el marco de la nueva fase de la pandemia internacional que nos trajo el temible coronavirus, ya se ha realizado una planeación, al menos de parte de la provincia de Coahuila, donde se busca reintegrar paulatinamente la vida en ciertas áreas esenciales, por lo que cada vez son más los desesperados comerciantes que levantan la mano para decir que sus actividades son de "carácter primario", como los gimnasios, músicos y hasta las grandes cantinas disfrazadas de canchas de futbol rápido o de pádel. A decir de los subagentes, disfrazados de cubrebocas baratos, las autoridades les dijeron por enésima vez que no son esenciales, y hasta el momento la reactivación solo incluiría deportes como el golf y el tenis para los desesperados y sufridos miembros de los clubes deportivos, ya que este tipo de prácticas no son masivas, lo que generó el enojo y la incertidumbre de varios microempresarios que se sintieron relegados, y más cuando el exregidor panista de Torreón Víctor Santibáñez empezó a anunciar con bombo y platillos en las inestables redes sociales el rol del torneo de barrios que organiza entre las colonias del poniente de la ciudad, y hasta presumió que en anteriores ediciones han logrado reunir hasta 700 espectadores en un solo partido, lo cual, en caso de que se pusiera en marcha, contraviene las indicaciones de sus jefes de no realizar eventos masivos. Aunque vaya uno a saber, a lo mejor tiene ganas de aparecer en el 'top ten' de los más vistos de la honorable página de Facebook "Cividiotas", donde son balconeados aquellos ciudadanos que se pasan las medidas sanitarias por el arco del triunfo, que ya incluye a famosos como el portero del Santos Laguna, Jonathan Orozco, quien celebró su cumpleaños con todo y banda, o un despistado químico del Seguro Social, y una serie de integrantes de las Jet Set laguneros que han sido exhibidos de fiesta y sin invitar a Susana... Su Sana Distancia…

***

Los que llegaron sin saber ni qué, ni cómo, ni cuándo fueron los cerca de 300 muchachos de la Guardia Nacional, enviados por el Gobierno federal de la Cuarta Transformación para reforzar los operativos de vigilancia y seguridad en La Laguna tanto de Coahuila como de Durango; sin embargo, para los integrantes de las gloriosas fuerzas del orden de la nación es hora que no saben aún dónde tendrán que acomodarse mientras la 4T inicia la construcción de un nuevo cuartel en Torreón. Nuestros subagentes, disfrazados de tanque ponchado, nos informan que los comandantes de la Guardia Nacional ya tuvieron que visitar al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, para solicitarle les dé una manita para conseguir dónde pasar la noche, ya que hasta el momento no saben dónde acomodarse mientras construyen el cuartel del cual no terminan ni siquiera de amarrar los terrenos. A decir de los subagentes, uno de los problemas de la Guardia Nacional, integrada por los mismos miembros del ejército a quienes solo les pusieron otro brazalete, es que llegan con todas las buenas intenciones, pero sin recursos y una infraestructura prácticamente inexistente en la mayoría de los municipios adonde arriban. En calidad de "mientras" tendrán que dormir unos días en las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, donde les acomodaron un dormitorio.