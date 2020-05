'Estrategia contra COVID-19, exitosa'

Pese a que el número de contagios y muertes por COVID-19 va en aumento, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la estrategia implementada para combatir el virus ha sido exitosa.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, destacó que sin la Jornada Nacional de Sana Distancia, la pandemia en el país habría sido más corta, pero con mayores consecuencias.

"Son malas las comparaciones, pero a veces exageran nuestros adversarios de mala fe, entonces, para nosotros ha sido muy exitosa la estrategia que se ha aplicado gracias a los médicos, expertos y a los científicos mexicanos, pues desde el principio se habló de la famosa curva, es más, hasta podría mostrarla, no íbamos a poder tener las camas y especialistas, y lo más importante, salvar vidas, nos duelen mucho los fallecidos, pero muchos se han salvado, se han recuperado por la atención médica", dijo el Mandatario federal.

López-Gatell Ramírez aseguró que de no haberse implementado las medidas de mitigación para el COVID-19, la epidemia habría acabado antes, pero con más contagios, mayor número de muertes y el sistema de Salud se habría visto rebasado.

En las gráficas se ve la curva que habría sido sin intervenciones, las predicciones de acuerdo con las medidas de mitigación y lo que ocurrió: "Sin intervenciones el pico máximo habría ocurrido el 2 de abril, pero con un costo elevadísimo, porque no habríamos tenido la capacidad de alojar a las personas en los hospitales, tuvimos la fortuna de no ser el país de inicio de la epidemia, pero si esta curva llegara hoy, podríamos atenderla, pero para el 2 de abril, no".

Afirmó que sin intervenciones, para el día 61 de la epidemia el Valle de México habría tenido 38 mil 773 casos confirmados de COVID-19, de acuerdo con las predicciones 11 mil 212, y en ese momento hubo 10 mil 263 casos, "es decir, 26% de lo que se había predicho, una reducción de 74% de lo que habría pasado sin intervenciones".

A 13 días de que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, López-Gatell Ramírez reiteró el llamado a quedarse en casa, puesto que el tiempo que aún falta para el desconfinamiento es de dos periodos de incubación de COVID-19 y aún se puede reducir el número de contagios.